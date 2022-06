Moreno cree que está más cerca la vuelta del "bipartidismo" y la izquierda "ha perdido la sintonía de la calle"

El presidente del PP andaluz y candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, comparece en la sede del PP donde ha seguido el resultado de las elecciones andaluza siendo el ganador con 58 escaños a 10 de junio del 2022 en Sevilla (And

El presidente del PP andaluz y candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, comparece en la sede del PP donde ha seguido el resultado de las elecciones andaluza siendo el ganador con 58 escaños a 10 de junio del 2022 en Sevilla (And - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este lunes, tras su victoria por mayoría absoluta en las elecciones andaluzas celebradas este domingo, que la vuelta al "bipartidismo" en España --basado en dos grandes partidos que serían el PSOE y el PP-- está más cerca, al tiempo que ha opinado que la izquierda que abanderan candidaturas como la de la coalición 'Por Andalucía', que agrupaba en estos comicios a IU y Podemos entre otras fuerzas, "ha perdido la sintonía de la calle".

Así lo ha trasladado el presidente 'popular' en sendas entrevistas en Antena 3 Televisión y Telecinco, recogidas por Europa Press, en las que ha defendido que el "pasito" que están dando los 'populares' con su victoria en Andalucía "nos va devolver a ese bipartidismo que probablemente no es una fórmula perfecta", pero cree que "es positivo que dos grandes partidos se unan en el centro, hagan política de centro izquierda o centro derecha, y que desde los extremos no arrastren a las fuerza mayoritarias a esos extremos".

Por otro lado, Moreno se ha declarado "convencido" de que existe un "cambio de ciclo" político en España, y en esa línea ha opinado que "la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles está ya cansada de políticas erráticas, improvisadas, de esa sensación que traslada un Gobierno --en referencia al de Pedro Sánchez, de coalición del PSOE y Unidas Podemos-- enfrentado en sí mismo, de dos gobiernos peleando".

También ha manifestado que el resultado de las elecciones andaluzas, "por el tamaño" de la comunidad autónoma, "por lo simbólico que es para el PSOE, tiene un impacto directo en el Gobierno de España, y en la dirección del partido en Ferraz", así como ha dicho que está "convencido" de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tiene hoy mucho más cerca" llegar a ser presidente del Gobierno, y "ganará las próximas elecciones" generales.

Moreno ha aclarado además que no ha recibido llamadas ni mensajes de Whatsapp del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para felicitarle por el triunfo electoral, al contrario que "otros dirigentes socialistas" que sí le han llamado pero cuyos nombres no ha querido revelar para no ponerles "en una situación complicada", según ha apostillado.

Respecto a las candidaturas de izquierda, Juanma Moreno ha opinado que "han perdido la sintonía de la calle", porque "sus discursos son más propios del siglo pasado que del año 2022". "Hay una sociedad del siglo XXI mucho más contemporánea y diversa que no entiende esos mensajes", ha añadido el presidente del PP-A, para quien "la izquierda tiene que hacer una reflexión y entender y resetearse para volver a sintonizar con una parte mayoritaria de la sociedad".

Además, ha subrayado que la conformación "casi a palos" de la coalición de Por Andalucía fue "un espectáculo" que cree que le ha "perjudicado" en sus resultados electorales, porque "los ciudadanos interpretan eso como un valor no seguro y lo castigan", según ha concluido.