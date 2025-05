Moreno cree que Sánchez puede hacer coincidir generales y andaluzas para "elevar la movilización de la izquierda"

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha considerado este martes que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "podría" hacer coincidir las elecciones generales con los comicios andaluces que tocarían en junio de 2026.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno, a la pregunta de si cree que las elecciones generales pueden ser a la vez que las elecciones andaluzas, ha respondido que "podría ser", sobre todo, si Sánchez se "encuentra en condiciones de aguantar un año más".

"Podría intentar hacerlas coincidir, no sé con qué sentido, probablemente por aumentar la participación (de la izquierda) y que se limitara el crecimiento del PP en Andalucía", ha indicado Juanma Moreno.

Asimismo, ha indicado que el PSOE a nivel nacional "necesita a Andalucía" porque se eligen 61 escaños por esta comunidad en el Congreso de los Diputados. "Andalucía es determinante y decisiva, para ser presidente del Gobierno de España", ha dicho Moreno.

"Imagino que van a intentar hacerlas coincidir para intentar elevar la movilización de la izquierda e intentar arañar a algún diputado que otro más en Andalucía", ha añadido.

En caso de una coincidencia, ha señalado que es verdad que los debates de política nacional "pueden apagar un poco el debate autonómico", y ha recordado que el PP ha ganado en esta comunidad los últimos cuatro procesos electorales de una manera "clara y contundente" (autonómicas, generales, municipales y europeas) y que la "mayoría social de Andalucía" es hoy distinta a la de las etapas de los gobiernos socialistas.

Ha señalado además que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se caracteriza "por una ausencia total" de Andalucía, y que sólo se limita a "dar codazos" por "quitar" el puesto al presidente de la Junta en la final de la Copa del Rey, que se disputó en Sevilla, mientras que va "de hurtadillas" a la feria.

Montero, según el presidente andaluz, "maltrata" todos los días a Andalucía desde el Boletín Oficial del Estado (BOE), además de lo que está ocurriendo con la financiación autonómica, y se ha mostrado convencido de que los andaluces tienen muy claro que Sánchez y sus "operaciones con el independentismo catalán perjudican clarísimamente" los intereses de esta comunidad.

"Y eso no se les va a olvidar a los andaluces, por mucho que coincidan las dos elecciones", ha señalado Juanma Moreno, quien ha querido dejar claro que su partido va a estar "absolutamente preparado" y "sin miedo".

Juanma Moreno ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "claramente moribundo" y es "incapaz" de sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o leyes. Está inmerso, según ha añadido, en "filtraciones" y está "acorralado por la justicia".

"Un gobierno que no sabemos cuánto va a aguantar, pero lo que está claro es que Sánchez no quiere irse del gobierno y, por tanto, va a intentar alargar esta agonía, que no es una agonía personal del gobierno, sino una agonía general para el conjunto de los españoles con su desgobierno", ha recalcado.