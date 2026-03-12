Moreno critica la "demagogia y mentiras de la izquierda" con la guerra en Irán: "El primero que no está a favor soy yo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el pleno del Parlamento del 12 de marzo de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves "tanta demagogia y tantas mentiras de la izquierda" sobre la guerra desatada en Irán. "La guerra es muerte y destrucción y nadie está a favor de la guerra. El primero que no está a favor soy yo", ha espetado Moreno a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en el turno de preguntas de la oposición al presidente en el pleno del Parlamento autonómico.

"Ahora vienen con el no a la guerra. ¿Quién ha dicho sí a la guerra? "Ninguno. La guerra es muerte y destrucción y nadie está a favor de la guerra", ha remarcado el presidente andaluz, que les ha animado a cambiar el lema de las pancartas con las que "vuelven a un cuarto de siglo atrás a ver si arañan algo por ahí". "Estoy de acuerdo con que en la pancarta ponga no a la guerra, pero que ponga debajo no a la demagogia, que ya está bien de tanta demagogia y tanta mentira de la izquierda", ha concluido.

La portavoz de Por Andalucía ha acusado a Moreno de apoyar una guerra que "provoca desestabilización de España y de Andalucía" y de "agachar la cabeza con el matón de patio, con Donald Trump, incapaces de hacer una defensa del respeto a las relaciones internacionales basadas en el derecho y respetando la lógica por la que se le da certidumbre a todos los pueblos, al andaluz también".

Inmaculada Nieto ha recordado el atentado yihadista del 11 de marzo, del que este pasado miércoles se celebró el aniversario, consecuencia, ha dicho, de una "guerra ilegal que trajo esta desastrosa consecuencia". "El PP mintió entonces y sigue mintiendo ahora", ha concluido la representante de la formación de izquierdas.