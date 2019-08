Moreno destaca el primer día sin más casos de listeriosis y critica "deslealtad" de Sánchez

450308.1.500.286.20190828143914

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que este miércoles "es el primer día" que no se ha confirmado ningún nuevo caso de listeriosis por la carne mechada, un dato que considera "positivo y esperanzador", toda vez que ha criticado la "deslealtad institucional" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien "ha llamado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, para hablar de este brote y no ha llamado al legítimo representante de los andaluces".

Así lo ha indicado en rueda de prensa en Sevilla, en la que ha explicado que esta mañana escuchó a Susana Díaz que Sánchez la había llamado para hablar de listeria y "la pregunta que me hago es por qué la ha llamado a ella y no al legítimo representantes de todos los andaluces, por qué se comporta como un dirigente de parte y no como un dirigentes institucional". "Me parece una nueva prueba de deslealtad política y de no saber entender la cooperación", ha abundado, para añadir que la lealtad política "empieza también por que haya un presidente que se tome en serio que es presidente de todos y no de una parte de los españoles".

Además, y respecto a los datos de listeriosis, Moreno, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el portavoz de la Consejería de Salud y Familias por el brote de listeriosis, José Miguel Cisneros, ha indicado que el número de personas ingresadas en hospitales andaluces ha bajado hasta 77, frente a los 86 de este martes. Además, las embarazadas ingresadas han bajado de 31 a 28 y hay cuatro pacientes en a UCI.

De este modo, el presidente de la Junta ha calificado de "positivo y esperanzador" el hecho de que sea "el primer día" en que el número de positivos con listeria en sangre "es cero", lo que indica "un claro proceso de inflexión en el brote" y "confirma que el trabajo de los profesionales está dando sus frutos". No obstante, ha precisado que "siempre hay que mantener la alerta" debido al proceso de incubación largo que tiene esta bacteria, y que ante cualquier síntoma se acuda al médico.

Además, ha calificado de "pionera e innovadora" la actuación sanitaria llevada a cabo ante este brote de listeriosis, lo que significa que "probablemente estamos escribiendo un nuevo relato en el combate de la listeria en España y el mundo", ha dicho "sentirse muy orgullo" de cada uno de los profesionales del sistema sanitario y ha pedido "tranquilidad" a los ciudadanos.

Igualmente, y a la pregunta de cómo la gestión de esta crisis puede afectar a la marca Andalucía, Juanma Moreno ha señalado que "se ha actuado con el máximo rigor" y ha defendido que en este tipo de brotes "se tiene que hablar siempre con datos probados, lo que requiere la localización de la infección, limitarla para que no se siga distribuyendo el producto y luego poner en marcha los planes sanitarios".

Así, ha asegurado que la marca Andalucía "no tiene por qué salir deteriorada cuando estamos demostrando que somos capaces de asumir este brote de listeria más importante de Europa, y además con un índice de mortandad muy por debajo y en quince días estamos hablando de un punto de inflexión en el brote". En cualquier caso, ha apuntado que "harán un informe detallado por si hubiera habido algún error, corregir ese error, y, sobre todo, avanzar en los aciertos en esta crisis".

Cuestionado sobre si le parece suficiente que la empresa Magrudis haya tenido tres inspecciones en cuatro años, Moreno ha explicado que en Andalucía hay tres provincias --Málaga, Granada y Sevilla-- con responsabilidades compartidas entre Junta y ayuntamientos en materia de salud pública y que, por tanto, ahora hay que centrarse en los pacientes y luego "hacer un análisis sosegado sobre la situación y sobre la idoneidad de mantener esa responsabilidad compartida".

"LA EMPRESA ES LA ÚNICA RESPONSABLE DE ESTA SITUACIÓN"

En este sentido, y sobre si se endurecerán los protocolos, el presidente de la Junta ha manifestado que "habrá que valorar si hay que hacer más inspecciones", aunque ha aclarado que las propias empresas "tienen que autocontrolarse". En cualquier caso, ha dicho que "parece que la empresa no hizo bien su trabajo" y "es la única responsable de la situación en la que nos encontramos", por lo que "tendrá que ser la que responda a las posibles reclamaciones de los pacientes u otras instituciones".

Del mismo modo, acerca de las acusaciones a la Junta como responsable por parte de la oposición, Moreno ha dicho que "forma parte del ruido político habitual", y que en el caso de Susana Díaz "llega una vez más tarde", porque "llega tarde a su primera aparición pública y de una manera improvisada y alarmista, cuando estamos precisamente en un proceso de inflexión del brote".

"Cuando uno hace una cuarto de hora ha sido gobierno tiene que comportarse como gobierno", ha aseverado, para añadir que el consejero de Salud comparecerá este viernes para hacer todas las aclaraciones necesarias. Además, ha insistido en que se ha trasladado la información "en tiempo y forma", pero ha reconocido que en materia de comunicación quizás "no hayan estado lo más acertado posible en algunos puntos".

Por último, el presidente ha sido preguntado por la lealtad institucional entre la Junta y el Ayuntamiento en la gestión de esta crisis, ante lo que ha afirmado que "la lealtad institucional tiene que existir siempre", pero "no es el momento de un análisis crítico", para abundar en que "quizás llegando este momento no tiene mucho sentido que los ayuntamientos compartan la responsabilidad en salud pública, que es un responsabilidad compleja, y lo razonable sería que la administración autonómica la asumiera en su totalidad".