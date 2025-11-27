Moreno critica la "incoherencia" de Adelante: "Quiere correr a los brazos de Montero olvidando su pasado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de tarde de la primera jornada del Debate de la Comunidad Autónoma. A 27 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Este jueves, 27 de noviembre, se celebra en el Pleno del Parl - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado este jueves la "incoherencia" del partido de izquierdas de Adelante Andalucía porque tiene la intención de "correr a los brazos" de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, si tuviera la posibilidad de acceder a la Presidencia andaluza.

Así se ha pronunciado Moreno, en su turno de réplica a la intervención del portavoz de Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el Debate sobre el estado de la comunidad que se celebra este jueves y viernes en la Cámara autonómica.

Ha manifestado que le parece "inteligente" que Adelante Andalucía se muestre como una formación de "izquierda andalucista" que no apoya ni a PP y PSOE, buscando un "espacio alternativo" en el que puede lograr "crecimiento" teniendo también cuenta como "está Sumar", pero hay algo "que falla".

Según Moreno, Adelante no puede pretender mostrarse "equidistante" con PSOE y luego decir que "votaría al Partido Socialista y haría presidenta la señora Montero en el primer minuto, en tiempo de saludo y poniéndose firme ante el PSOE para que volviera a hacer las políticas que hace el PSOE en Andalucía".

"Es incoherente, porque si usted es equidistante y es una fuerza alternativa, es alternativa", ha dicho Moreno a José Ignacio García, al que ha recordado sus críticas hacia los socialistas por "la corrupción o por las privatizaciones" cuando gobernaban en Andalucía.

"¿Cómo corre a las filas del PSOE; cómo le van a votar a usted como espacio independiente si ya le está diciendo a los votantes que va a correr a los brazos de Montero?", ha preguntado Moreno al portavoz de Adelante Andalucía.

"Que Montero estuvo en los gobiernos de Chaves, de Griñán y de Susana Díaz y además en gobierno muy turbios", ha espetado Juanma Moreno, quien ha indicado que en la "cárcel" hay exaltos cargos de esos ejecutivos del PSOE-A.

Para el presidente, si lo que José Ignacio García dice "es verdad, si es coherente con las afirmaciones que ha hecho aquí, no podría apoyar al PSOE" y le ha recomendado que se quite las "ataduras" con los socialistas.

"Si es que al final es lo mismo de siempre: Será muy malo el Partido Socialista, pero yo tengo que salvarlo", ha dicho Moreno sobre la actitud de Adelante.

Moreno ha manifestado que PP-A y Adelante Andalucía están "en las antípodas en el modelo de sociedad", pero hay algo "en lo que podríamos caminar juntos, en beneficio de Andalucía, que es evitar ese nuevo privilegio para los más ricos, en detrimento de los que menos recursos tienen, que son los andaluces", en referencia a la reforma del modelo de financiación autonómica y posibles "privilegios" para Cataluña y País Vasco.

En su opinión, Adelante Andalucía es la única fuerza de izquierda andaluza que puede evitar "blanquear" la actitud de Montero en relación con la financiación autonómica.