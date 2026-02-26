Moreno critica la "orden incomprensible" de Montero al PSOE-A de "faltar" a la gala del 28F: "Un gran error histórico"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 26 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz donde ha tenido lug - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha criticado este jueves la que ha considerado como "orden incomprensible" de la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, a su partido para "no acudir" a la tradicional gala de entrega de reconocimientos que con motivo del día de Andalucía se celebra cada 28 de febrero.

Es "un gran error histórico", según ha aseverado el presidente de la Junta en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y al final de su segundo turno de respuesta a la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez.

Juanma Moreno ha aprovechado esa ocasión para sugerir a la también vicesecretaria general del PSOE-A que los socialistas andaluces "no pierdan lo único que les quedaba, la institucionalidad", y al respecto ha sostenido que "faltar al Día de Andalucía, 28 de febrero, donde hay representantes plurales y diversos de esta comunidad, personas con talento y capacidad", siguiendo "una orden incomprensible" de María Jesús Montero es "un gran error histórico".

El presidente de la Junta ha subrayado que en dicha gala "se le va a rendir un homenaje" este año al pueblo de Adamuz (Córdoba), que va a recibir la medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la respuesta que ofrecieron sus vecinos al grave accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en dicho municipio en el que murieron 46 personas.

Juanma Moreno ha criticado que los socialistas andaluces "sean incapaces de asistir" a dicho acto por el día de Andalucía "por una orden incomprensible de la señora (María Jesús) Montero", y ha aseverado que es "un gran error histórico".

PSOE-A: MORENO NO TIENE "LEGITIMIDAD PARA ENVOLVERSE EN LA BANDERA"

Previamente, María Márquez ha trasladado al presidente de la Junta no tiene "ninguna legitimidad para envolverse en la bandera de Andalucía", y ha subrayado que los andaluces salieron "a las calles para defender los servicios públicos", que son los que Moreno "ha destrozado durante todo este tiempo" que lleva al frente del Gobierno andaluz, según le ha afeado.

La portavoz socialista ha proclamado que "defender los servicios públicos es defender la sanidad, la educación, la universidad públicas, y por eso los socialistas andaluces llevamos en nuestro ADN lo mismo que llevan los andaluces, la defensa de los servicios públicos, los que usted ha destrozado desde que llegó al Gobierno de la Junta de Andalucía", ha reprochado a Moreno.

Además, la portavoz socialista ha comenzado su intervención espetando al dirigente del PP-A que es presidente de la Junta "gracias" a Vox, de modo que no lo sería "si Vox no estuviera en este Parlamento", según ha incidido en alusión al apoyo que Vox prestó para la primera investidura de Juanma Moreno en enero de 2019, tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018.

A esta afirmación, el dirigente 'popular' ha replicado a la representante socialista que él está sentado en el escaño de presidente de la Junta porque ha contado "con el apoyo mayoritario de los ciudadanos de Andalucía", mientras que los socialistas se sientan en la bancada de la oposición porque "han contado con un apoyo minoritario".

Además, ha emplazado a María Márquez a aclarar "gracias a quién está sentado" Pedro Sánchez "en el sillón de la Moncloa" como presidente del Gobierno, porque "no ganó las elecciones en julio del 2023", según ha subrayado Juanma Moreno, que en ese sentido ha cuestionado a la portavoz socialista si el secretario general del PSOE "debe" su cargo de jefe del Ejecutivo "a Bildu, a Esquerra Republicana de Cataluña, a Junts, al BNG, a todos los que exprimen nuestro país en contra de los intereses de Andalucía", o si "se lo debe al apoyo de la extrema izquierda".