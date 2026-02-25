PSOE-A afea a Moreno el "gasto" en galas y "escenografía" y le insta a celebrar el 28F fortaleciendo servicios públicos

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 25 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este miércoles el "gasto" que, en la etapa de gobierno de Juanma Moreno (PP-A), dedica la Junta a las galas que para celebrar el 28 de febrero, día de Andalucía, se celebran anualmente para la entrega de distinciones honoríficas vinculadas a dicha celebración, y ha emplazado al presidente andaluz a celebrar el día de la comunidad con un "fortalecimiento" de sus servicios públicos.

Son ideas que ha trasladado el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, en una rueda de prensa en el Parlamento en la semana del 28 de febrero, en la que también ha valorado el paquete de ayudas que, por un montante global de unos 7.000 millones de euros, ha aprobado el Gobierno de España para compensar los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma andaluza en las primeras semanas de este año.

Rafael Recio ha defendido que el montante de dichas ayudas "pone de manifiesto el compromiso del Estado cuando los andaluces lo necesitan", y se contrapone con los "1.700 millones de euros" que la Junta ha anunciado que va a "movilizar" por el mismo asunto.

El parlamentario socialista ha pedido "concreción" a la Junta para detallar sus ayudas, y ha señalado que, hasta ahora, lo que se ha sabido es que el Gobierno andaluz va a dedicar "35 millones de euros para los ayuntamientos", que es "57 veces menos de lo que pone encima de la mesa, de manera concreta y directa, el Gobierno de España".

Además, Rafael Recio ha criticado que el Grupo Popular haya registrado, para su debate en el Pleno del Parlamento este jueves, una proposición no de ley (PNL) "instando al Gobierno de España a que ponga recursos, celeridad y planes" tras los daños por el temporal en Andalucía, y ha enmarcado esa iniciativa en la "hipocresía mantenida" por el PP-A "a lo largo de toda la legislatura".

De igual modo, y "ante la grave situación que ha vivido Andalucía", el diputado socialista ha animado a la Junta a que "se apoye en el PSOE-A" y que "acepte la cooperación" que ofreció su portavoz parlamentaria, María Márquez, al presidente Moreno en el último Pleno "para modificar y aprobar todo lo que sea necesario de cara a que haya una eficaz gestión de esta crisis que está viviendo Andalucía después del temporal".

Al hilo, Rafael Recio ha señalado que el PP-A y su presidente, Juanma Moreno, tienen en el Pleno de esta semana "una oportunidad de oro" en esta línea si aceptan la iniciativa que ha presentado el Grupo Socialista para constituir en el Parlamento un grupo de trabajo que aborde la "reconstrucción" de Andalucía, en la que se pretende que se "analicen, ordenen y aborden las políticas y medidas necesarias con seriedad, agilidad y sin dejarnos a nadie atrás".

De igual modo, el portavoz socialista ha puesto de relieve que su grupo ha registrado ya "1.372 iniciativas" en el Parlamento andaluz "con propuestas y medidas para paliar esos daños del temporal, que responden a demandas concretas de los afectados y a problemas específicos que precisan una respuesta urgente por parte de las administraciones", y se ha preguntado "cuáles y cuántas" ha registrado el PP-A.

CRÍTICA AL "GASTO" EN GALAS DEL 28F

Rafael Recio ha criticado que, en los últimos días, y en este contexto marcado por las consecuencias de las borrascas y la celebración del día de Andalucía, "el único anuncio" que ha escuchado del presidente de la Junta es que "habrá muchas sorpresas el próximo sábado en la gala" por el 28F que se celebrará en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, y "en el cóctel posterior que se ofrecerá en el Palacio de San Telmo".

Al hilo, ha apuntado que en el PSOE-A temen que "vuelva a ocurrir lo que viene ocurriendo, que es batir" el tope de "coste y gasto de unos actos que siempre se habían desarrollado desde la Junta de Andalucía con un carácter muy institucional, donde lo que tenía que brillar era ese andaluz o andaluza que recibía el reconocimiento de su pueblo", y que con el gobierno de Juanma Moreno se sustentan en unos costes "desorbitados", según ha denunciado.

Rafael Recio ha criticado además que dichas galas no se organizan ahora "para homenajear a los andaluces", sino "para lucir él", en alusión a Juanma Moreno, y ha señalado que al Grupo Socialista le "gustaría saber cuánto nos va a costar este año" dicho evento, teniendo en cuenta que la Junta "gastó, en la última gala del 2025, lo mismo que en las cinco anteriores".

El representante socialista ha subrayado que el "gasto" que la Junta destina ahora a dichas galas "nada tiene que ver" con el que invertía la administración andaluza en la etapa de gobierno del PSOE-A, y ha aseverado que "no son momentos de derrochar o de despilfarrar", sino de "atender con seriedad los compromisos que estableció" el presidente de la Junta cuando, en pleno tren de borrascas, comparecía ante las cámaras de televisión "con botas de agua" en municipios afectados por las lluvias de esos días.

Rafael Recio ha señalado que, "con este enfoque de autocomplacencia" a la hora de abordar la gala del día de Andalucía, el presidente de la Junta "sigue sin enterarse de que el espíritu del 28 de febrero no va de escenografía", sino "de oportunidades, las que están esperando los andaluces después de la crisis de temporales que hemos sufrido", ha agregado.

De este modo, el portavoz socialista ha proclamado que "el mejor homenaje que puede hacer" el presidente de la Junta con motivo del día de Andalucía para "mantener vivo ese espíritu del 28 de febrero es cuidar, proteger, fortalecer nuestros servicios públicos", como la sanidad y la educación.

En esa línea, el representante del PSOE-A ha concluido sentenciando que "Andalucía se celebra reivindicándola en todo momento y defendiéndola día a día, con gestión, con eficacia, con presupuesto y con buenas políticas que asuman las competencias que tiene un gobernante, no como hace Moreno Bonilla, con escenografía de falso andalucismo", según ha apostillado Rafael Recio para finalizar.

