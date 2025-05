Moreno critica en Portugal el "apagón informativo" del Gobierno y le urge a "ponerse las pilas" para aclarar el apagón

MÉRTOLA (PORTUGAL)/SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves desde Portugal el "apagón informativo" en el que, a su juicio, ha incurrido el Gobierno de España en relación al apagón del suministro eléctrico que afectó al conjunto de la Península Ibérica el pasado 28 de abril, y ha considerado que las "autoridades españolas" deberían "ponerse las pilas para saber cuanto antes" qué pudo suceder.

Son declaraciones que el presidente de la Junta ha realizado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, tras una reunión que ambos han mantenido en la localidad lusa de Mértola.

Juanma Moreno ha defendido el "trabajo intenso" de la citada ministra y de "todo el Gobierno portugués en una situación muy difícil de gestionar" como fue aquel apagón, que paralizó la actividad de "hospitales, colegios, centros de transporte", según ha subrayado, y ha apuntado que "la ministra y su equipo trabajan para facilitar datos, para que sepamos qué sucedió".

Dicho esto, el presidente de la Junta ha comentado que le "gustaría, como al resto de los andaluces, saber qué ha sucedido para que no vuelva a suceder, o por lo menos intentar que no vuelva a suceder", y al hilo ha subrayado que "ya han transcurrido diez días" desde el corte del suministro, y por parte del Gobierno de España ha habido "un apagón informativo" y "no tenemos todavía la información suficiente, ni tenemos todavía constancia suficiente para saber dónde está el problema, cómo solucionar" el mismo y cómo "intentar minimizar el problema" que generó el corte de electricidad.

Moreno ha incidido en defender que, en esta cuestión, "Portugal cumple de manera eficiente", mientras que convendría que "las autoridades españolas también se pongan las pilas y se pongan a trabajar para saber cuanto antes qué ha podido suceder, dónde ha estado el error", y que "podamos subsanarlo", según ha zanjado el presidente andaluz.