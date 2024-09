Moreno critica el "progresivo desmantelamiento de la calidad" ferroviaria y Mazón cuestiona la "España radial"

GRANADA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves el "progresivo desmantelamiento de la calidad de los servicios públicos de ferrocarriles" en el país, mientras que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha cuestionado el diseño de la "España radial" como algo "improductivo".

Son ideas que ambos presidentes autonómicos del PP han trasladado durante su participación en el Foro COPE Desafíos 2025 celebrado en Granada, moderado por el periodista Ángel Expósito y en el que se han abordado distintas cuestiones de actualidad, entre ellas, la de las incidencias en trayectos de tren que se vienen dando en las últimas fechas en diversos puntos de España.

Al respecto, Juanma Moreno ha sostenido que se está dando "un problema de falta de planificación brutal en la conectividad", una cuestión que puede condicionar el "crecimiento económico" de un país, según ha advertido antes de denunciar que dos grandes capitales como Sevilla y Valencia, y dos grandes comunidades autónomas como la valenciana y la andaluza están "pésimamente conectadas", hasta el punto de que por ferrocarril "prácticamente no existe ningún tipo de conexión" directa, y desde Andalucía hay que "dar una vuelta a España para llegar a la Comunidad Valenciana", según ha puesto de relieve.

Moreno ha lamentado que "ayer (este miércoles) volvió a haber un nuevo problema en la estación de Atocha" de Madrid, desde "donde una vez más llegaron trenes a Andalucía con tres horas de retraso", y al hilo ha advertido de que se está produciendo "un progresivo desmantelamiento de la calidad de los servicios públicos de ferrocarriles".

"Alguno dice que tiene que ver con algún caso que se está investigando, yo no sé lo que se ha hecho, pero lo que sí sé es que hay una caída en la calidad", ha continuado comentando el presidente andaluz, que ha agregado que él personalmente, cuando "antes cogía un AVE, sabía exactamente a qué hora podía llegar" y, "es más, programaba mi agenda en función del AVE", ha abundado Moreno, que ha lamentado que, en cambio, últimamente, él que viaja "con frecuencia a Madrid", ya ha experimentado retrasos de "tres, cuatro, cinco horas" en sus desplazamientos en el tren de alta velocidad, e incluso, según ha citado como ejemplo, no llegó a tiempo a una inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que anualmente se celebra en la capital de España.

El presidente andaluz ha aseverado que "un país occidental, fuerte, moderno, un país competitivo, no puede permitirse este tipo de desastres en términos de coordinación, planificación y de impulso de ejes que son estratégicos, como son la comunicación", y ha apostillado que ahí "hace también aguas el Gobierno" central.

LA ESPAÑA "RADIAL"

Por su parte, Carlos Mazón ha señalado que "se ha instalado en España" la idea de que "las conexiones más importantes, las más vanguardistas, y el AVE ha sido un ejemplo", tienen que ver con "la España radial", y ha subrayado que esa es "una ventaja competitiva que tiene Madrid".

Dicho esto, se ha referido a los "corredores de prosperidad, de turismo, de innovación, de apertura, de exportación" que vinculan a puertos como el de Algeciras (Cádiz) o el de Valencia, y al respecto se ha preguntado "cómo es posible que el Corredor Mediterráneo, siendo la infraestructura más rentable que va a tener España probablemente en siglos, tenga estos retrasos" en su ejecución "porque no se priorizan" las actuaciones a llevar a cabo.

"Han empezado por la parte catalana y resulta que todo el tramo catalán ya está hecho", pero qué pasa con la parte baja del Corredor Mediterráneo, ha continuado comentando el presidente valenciano, quien al hilo ha considerado que "esa concepción de España radial a la hora de hacer las infraestructuras", más allá de que sea justa o injusta, "es improductiva".

En esa línea, Mazón ha reivindicado el "eje mediterráneo" como "un eje de prosperidad como pocos en Europa", y se ha preguntado que "cómo es posible que el Corredor Mediterráneo esté como esté", o "cómo es posible que los diseños de AVE en malla hayan sido siempre radiales". Frente a ello, ha apuntado que él cree "en esa España de muchos polos, que todos compiten", algo que ha valorado porque "al final de lo que se trata es de que cada vez España tenga territorios más competitivos".

PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Por otro lado, Juanma Moreno ha aprovechado la cuestión de la conectividad para referirse a las energías renovables, destacando que "Andalucía es la segunda comunidad en producción" de las mismas, y en ese punto ha explicado que "esta mañana, una empresa que quiere hacer una ampliación en una comarca de Sevilla", le comentaba que "no puede hacer la ampliación de su empresa porque no puede conectar la planta fotovoltaica que tiene con la propia producción y ampliación" de la compañía, porque "Red Eléctrica invierte en Andalucía un 40% menos de la media que nos corresponde".

En ese punto, Moreno se ha preguntado "qué país vamos a hacer si no apostamos por las oportunidades que tenemos, si el Gobierno no está dedicado a lo importante, que es eso, a producir, mejorar y generar bienestar". "Si estamos enredados en el 'procés' --independentista catalán--, en darle satisfacción a las ansias independentistas, si estamos en la supervivencia, evidentemente este país no podrá avanzar", ha sentenciado el presidente de la Junta.