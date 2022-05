Moreno critica el uso del Congreso como "caja de resonancia" y que Espadas apoye despenalizar las injurias a la Corona

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, ha criticado este jueves que el Congreso de los Diputados se esté utilizando como "caja de resonancia" de las elecciones andaluzas, con episodios de "sobreactuaciones, hipérboles y exageraciones" en determinados debates que "no son nada "edificantes" para la ciudadanía.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Moreno ha manifestado, en relación con los crispados debates que se vivieron ayer en el Congreso, que no son "nada edificantes" para los ciudadanos, y ha expresado que en las Cortes Generales tiene que haber "rigor, serenidad, seriedad y respeto" y nada de eso se da en los últimos años.

Ha indicado que los ciudadanos se quejan de "esas sobreactuaciones, hipérboles y exageraciones que en nada contribuyen a la sociedad" o a los planteamientos rigurosos de un modelo de sociedad por parte de los partidos. "No me gusta lo que oigo ni en las formas ni en el fondo", ha apuntado.

Asimismo, en relación con el hecho de que las elecciones andaluzas estuvieran ayer presentes en el Congreso de los Diputados, Moreno ha manifestado que le sorprende que se trasladen a las Cortes Generales unas elecciones de "ámbito autonómico" que son "en Andalucía y para Andalucía", algo que "algunos partidos quizá no lo hayan entendido".

En su opinión, el uso que se hace de las Cortes Generales como una "caja de resonancia" no es "sereno ni sensato para Andalucía", donde la precampaña se está desarrollando hasta ahora "con normalidad" y con los partidos presentando sus proyectos. "Por ahora no hay mucho exabrupto, y me gustaría que la campaña se desarrollara con normalidad, serenidad y con una actitud propositiva por parte de los candidatos", ha apuntado.

Asimismo, Juanma Moreno ha puesto de manifiesto que el único partido que cuenta con autonomía plena en Andalucía en estos momentos para tomar decisiones es el PP-A.

Ha criticado que el secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, esté al "dictado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegando ayer a votar a favor en el Senado de la propuesta de ERC y Bildu para despenalizar las injurias a la Corona. Ha indicado que esa posición del dirigente socialista le ha sorprendido.

En cuanto a Vox, Moreno ha indicado que las decisiones se toman en Madrid y ven las elecciones andaluzas como un "trampolín" para algo más grande.

Por su parte, según ha dicho, Podemos está instalado en el debate sobre si "Yolanda Díaz sí o Yolanda Díaz no".