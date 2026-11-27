El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, participa en un acto público junto al cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, Juan Bravo durante un acto público con motivo del 29N. A 26 de noviembre de 2026 en Utrera, Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha valorado tras el debate entre los candidatos de los cuatro principales partidos en las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre que "España volverá a funcionar con --el presidente del PP, Alberto Núñez-- Feijóo" al frente de Moncloa.

Moreno se ha pronunciado de este modo en un mensaje publicado en sus redes sociales minutos después del debate entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau.

"Esperanza, honradez y dignidad. Los españoles necesitamos gestión. España volverá a funcionar con Núñez Feijóo", ha asegurado el líder del PP-A en su cuenta de 'X'.

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha defendido que Núñez Feijóo "ha demostrado de nuevo su talante, su compromiso con España y su voluntad de gobernar desde el diálogo, las propuestas y la gestión".