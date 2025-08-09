Moreno se declara "sobrecogido" y espera "el menor daño posible" tras el incendio en la Mezquita de Córdoba

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha declarado "sobrecogido" tras el incendio que se declaró a las 21,00 horas del viernes en una capilla lateral y se extendió hacia una cubierta de la Mezquita-Catedral de Córdoba, así como ha expresado su deseo de que "el fuego haya provocado el menor daño posible".

En una publicación en su cuenta personal en la red social X, Moreno señala el trabajo desarrollado por los bomberos, por cuanto "tranquiliza que lo hayan podido controlar", además de que sigan trabajando para su extinción, que así se declaró pasada la medianoche.

"Estamos muy atentos", ha proclamado el presidente andaluz.

De igual forma la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reconocido en su cuenta en X estar "impactada" por las imágenes del incendio de la Mezquita, para indicar entonces que el suceso "nos ha sobrecogido a todos".

Montero ha señalado su "agradecimiento" por el trabajo de los bomberos, a quienes ha reconocido que "han podido controlar las llamas y evitar un mal mayor".

Los bomberos lograron extinguir completamente el incendio pasada la medionoche del viernes, aunque esta madrugada ha permanecido una dotación en la zona para realizar labores de vigilancia y enfriar las paredes afectadas.

El personal de mantenimiento de la Mezquita-Catedral ha estado trabajando en labores de limpieza con la idea de que este sábado el templo abra en su horario habitual.

Junto al cuerpo municipal de bomberos y el personal de mantenimiento, hay desplegados agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil para atender cualquier incidencia en la zona afectada por las llamas, informó el Ayuntamiento en un comunicado. La zona afectada estará acotada según las indicaciones que trasladen los técnicos.

A las 10,30 horas de este sábado habrá una rueda de prensa conjunta del Ayuntamiento y el Cabildo Catedral para ofrecer la última información al respecto.