Moreno defiende que Andalucía es "una comunidad distinta que progresa" gracias al "cambio" de gobierno de 2019

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este jueves que Andalucía es hoy un día "una comunidad distinta, que progresa", gracias al "cambio" de gobierno que se materializó en enero de 2019, con la llegada del PP-A a la Junta, primero en un gobierno de coalición con Ciudadanos y, desde julio del año pasado, en solitario merced a la mayoría absoluta lograda en las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022.

Moreno ha reivindicado así el "cambio" en el Gobierno de la Junta que él mismo protagonizó en el transcurso de la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento, y en respuesta a la pregunta que le ha dirigido el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, que al contrario del presidente ha sostenido que esta comunidad no está mejor que hace cinco años.

Para sustentar esa idea, el parlamentario de Adelante ha alertado de datos como el de la tasa de personas en riesgo de exclusión "más alta de Europa", el de desempleo y parados de larga duración, personas que "siguen en desempleo independientemente de los picos de contrataciones estacionales", según ha subrayado.

Además, José Ignacio García ha advertido de que "la tasa de suicidio en Andalucía es superior a la media española", y en esta comunidad "nos morimos dos años antes que la media española", porque "la esperanza de vida tiene un componente de clase y territorial", según ha agregado antes de preguntar a Moreno "qué va a hacer para solventar" estos problemas.

El presidente ha respondido con un balance "claramente muy distinto" al del diputado de Adelante, al que ha afeado que "siempre" suele querer ver "el vaso medio vacío" en vez de medio lleno, y ha reivindicado que su gobierno hace un balance "satisfactorio" del primer año de la actual legislatura, en el que se ha seguido el "cambio" impulsado con la llegada del PP-A a la Junta en 2019.

Moreno ha destacado que en lo que va de legislatura se han aprobado nueve leyes y 19 decretos leyes, y ha presumido de hacer del "diálogo" y la "moderación" ejes de su acción de gobierno, así como de pactos con agentes sociales y de "buenos resultados económicos", como un crecimiento "por encima de la media europea", descenso de la tasa de paro y "récord de autónomos", entre otros.

Además, Moreno ha reivindicado el "gasto social" de su gobierno y la reducción de la tasa de abandono escolar y de desempleo juvenil. "Evidentemente, nos quedan cosas por hacer", pero "nuestras políticas funcionan bien", ha defendido el presidente, que ha admitido que Andalucía "tiene problemas, muchos de ellos estructurales que tenemos que ir poco a poco desarmando, reformando y mejorando, y esa es la intención" que tiene su gobierno, según ha subrayado.

ADELANTE CRITICA LA "AUTOCOMPLACENCIA" DE MORENO

José Ignacio García le ha respondido que "la autocomplacencia es mala amiga", y ha cuestionado que tener "récord de autónomos" sea "algo positivo", porque habría que preguntarse "cuántos de ellos son falsos autónomos que están explotados por una empresa", o cuántos son gente "que no puede encontrar trabajo y entran en una dinámica de autoexplotación".

El portavoz de Adelante ha advertido además de los datos de desahucios en Andalucía, "entre 18 y 20 al día, 560 al mes y 5.668 en el año 2022", y ha aseverado que en esta comunidad hay "muchísima gente que está con el agua el cuello y no llega a fin de mes porque le suben la hipoteca", mientras que la Junta no da "ninguna respuesta" a esto, según ha denunciado antes de criticar que la política de vivienda de la Junta es "inexistente" y que lanza un "bulo" en torno a un supuesto "aumento de las ocupaciones" de viviendas.

Moreno le ha respondido criticándole que "cualquier andaluz que le escuche" saldrá "aterrado" del Parlamento y "corriendo" hacia otra comunidad autónoma porque creerá que esto es un "infierno absoluto" donde "no se puede vivir".

MORENO RECHAZA LA "CRÍTICA ABSOLUTA" DE ADELANTE

"Igual que la autocomplacencia no es buena, la crítica absoluta tampoco, y no es creíble", ha sentenciado el presidente, que ha abogado así por la crítica con "actitud constructiva, y no inundando todas las esferas de la economía y la sociedad".

Moreno ha afeado además al portavoz de Adelante "tics un tanto demagógicos", poniendo "siempre la raya divisoria entre ricos y pobres". "A nosotros nos sitúa con los poderosos y usted se autositúa con los pobres y con vulnerables", incurriendo en "un mensaje de cuento de hadas que está bien si le funciona electoralmente, pero que cada vez tiene menos recorrido", según ha opinado el presidente antes de concluir que "en algunas cosas se está avanzando y debería reconocerlo" el grupo de Adelante.