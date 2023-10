Moreno defiende los conciertos con la sanidad privada, que "no llegan a las cifras" de la época del PSOE-A

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que las listas de espera en la sanidad pública saldrán a finales de este año y, "desgraciadamente", como ocurre también en el resto de España, son "altas" tanto diagnósticas como quirúrgicas, de ahí que sea necesario llevar a cabo conciertos con la sanidad privada para intentar "aliviar" esta situación.

En rueda de prensa tras mantener una reunión con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente ha manifestado que ahora se está haciendo la recopilación de datos sobre las listas de espera y ha querido dejar claro que su Gobierno no ha metido "en los cajones" a medio millón de ciudadanos de las listas de espera, como sí ocurrió con el anterior Ejecutivo del PSOE-A.

"Las listas de espera no se han metido en los cajones ni se han intentado destruir o paralizar, que es lo que nos encontramos cuando llegamos", ha apuntado el presidente, quien ha expuesto que los conciertos con la sanidad privada se hacen para "aliviar" las listas de espera.

"Yo no voy a pedir responsabilidades por que se hagan conciertos, porque son necesarios, y sí podría pedirlas porque no se han hecho antes, porque no había dinero, ya que ha habido que pagar 200 millones de euros por conciertos anteriores que no se habían pagado", según ha señalado Moreno, quien ha indicado que si se hubieran hecho antes, probablemente se hubieran aliviado las listas de espera.

El presidente de la Junta ha querido dejar claro que los conciertos sanitarios se producen en todas las comunidades, gobierne quien gobierno, y es parte del sistema público de salud, para dar un servicio de manera libre, gratuita y universal a los ciudadanos. "Este instrumento los ponemos en marcha para beneficiar a los ciudadanos", ha apuntado el presidente, quien ha querido dejar claro que su Gobierno no llega a "las cifras" de conciertos sanitarios que se hacían en la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE-A.

Según ha agregado, "los grandes conciertos se han hecho en épocas pasadas", como durante el Gobierno de Manuel Chaves, y de hecho se han tenido que "pagar más de 200 millones de euros", por sentencia judicial, por conciertos no reconocidos con Clínicas Pascual, lo que ha supuesto un "menoscabo" de fondos públicos.

"Esos eran los conciertos que se hacían antes, sin ningún tipo de limite", ha indicado el presidente, quien ha garantizado que su Gobierno está actuando en esta materia de manera "ordenada".