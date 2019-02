Moreno defiende los derechos de los andaluces en Cataluña que están siendo "pisoteados" por la Generalitat

Publicado 21/02/2019 13:38:42 CET

Maíllo le afea el "bloqueo" a una "propuesta de debate sobre Doñana" en el Parlamento para "meter una sobre Cataluña"

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha proclamado este jueves que su Gobierno va a "trabajar con intensidad, inteligencia y audacia para defender hasta el último milímetro los derechos de todos los andaluces", y en concreto se ha referido a los que viven en Cataluña y que ven cómo el Ejecutivo de la Generalitat "está pisoteando" su "cultura".

Así lo ha indicado Moreno en respuesta a la pregunta que el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, le ha formulado en la primera sesión de control al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) en el Pleno del Parlamento, que giraba en torno al Estatuto de Autonomía andaluz.

Después de que Maíllo haya aludido a la "Andalucía real" que espera que el nuevo Gobierno actúe con "más rapidez", Moreno le ha replicado que, "si defiende a los andaluces y al autogobierno" de la comunidad, debe defender también "la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles, por lo que le parecerá mal que haya territorios en España con privilegios respecto a los andaluces, o que el Gobierno central ceda al chantaje de los independentistas".

Además, el presidente de la Junta y del PP-A ha considerado que Maíllo debería estar "de acuerdo" con él en que "esa parte de catalanes de origen andaluz que existe en Cataluña tiene derecho a hablar su lengua natal, el castellano", así como a que "sus raíces andaluzas sean respetadas por un Gobierno como el de la Generalitat que está pisoteando la cultura de los andaluces en aquella comunidad".

"Eso también es defender Andalucía, y este Gobierno también lo va a hacer", ha aseverado Moreno, que ha incidido en que su Ejecutivo está "comprometido con Andalucía y los andaluces".

REIVINDICACIÓN DEL ESTATUTO

Maíllo, que ha preguntado por la "voluntad" del actual Gobierno "para el desarrollo del Estatuto de Autonomía y las medidas que tiene que implementar al respecto", ha defendido, por el contrario, que el nuevo Gobierno andaluz es "tripartito", y se construyó "desde el primer día" desde "un espíritu profundamente antiestatutario, negociado en Madrid, teledirigido y sin voz propia en Andalucía".

"Usted preside un gobierno autonómico, pero no un gobierno autónomo", le ha espetado a Moreno el también coordinador general de IULV-CA, quien ha reivindicado el Estatuto y la "conquista de la autonomía" lograda por esta comunidad hace unos 40 años, y que ha subrayado que "sin servicios públicos no hay democracia real".

Al hilo, Maíllo ha aludido a la "mucha preocupación" que, a su juicio, está generando "un gobierno tripartito" conformado por "tres organizaciones centralistas", de las que una tiene la "voluntad explícita de exterminar la autonomía", en alusión a Vox.

Frente a ello, Moreno ha subrayado que su Gobierno es "bipartito", conformado únicamente por PP-A y Cs, mientras que Vox decidió "estar en la oposición" tras firmar un acuerdo de investidura con los 'populares'.

El presidente de la Junta ha querido garantizar que su Gobierno "va a actuar conforme a la ley, y a una vocación de servicio y un sentimiento", y ha defendido que el Estatuto de Autonomía, que "emana de la Constitución, es un instrumento poderosísimo" pero que, "durante demasiado tiempo, no ha servido al cien por cien para mejorar la calidad de vida de los andaluces" y "a veces se ha utilizado para perpetuarse en el poder".

Ha agregado que "esa perversión de nuestra autonomía es la que tenemos que definir, aclarar y sintetizar", y ha lamentado que, "después de 40 años" de la conquista de la autonomía, los andaluces han "avanzado, pero no al ritmo que hubiéramos querido", algo que va a "tratar de evitar" la nueva Junta.

De igual modo, Moreno ha subrayado que el actual Gobierno va a "ejercer" sus competencias "con determinación" y "en el más amplio espectro", y ha agregado que éstas "nos tienen que servir para romper la brecha que tenemos entre andaluces y el resto de comunidades autónomas".

RECLAMACIÓN DE UNA FINANCIACIÓN "JUSTA"

En esa línea, ha aseverado que el Gobierno que preside va a "reclamar, gobierne quien gobierne, las necesidades que tiene Andalucía", y ha recordado el acuerdo que alcanzó el Pleno del Parlamento en la pasada legislatura para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica "justo" para la comunidad y "en torno a 4.000 millones de euros que se calculó que era el déficit que tenía de financiación" la comunidad.

Sin embargo, Maíllo ha criticado que "la primera medida" del Gobierno de PP-A y Cs "ha sido bajar impuestos a los ricos", que se ha conformado "una estructura de gobierno errática, con una unificación de competencias que son como el agua y el aceite", y que obedece a "criterios de las ambiciones políticas de los miembros" del Ejecutivo.

Maíllo ha afeado también al Gobierno que no haya hecho "regeneración democrática" y haya incurrido en "los mismos vicios de siempre", y al respecto se ha referido, por ejemplo, al nombramiento de representantes del PP al frente de las autoridades portuarias andaluzas. "Este es el Gobierno del cambiazo, no del cambio", ha enfatizado.

Además, el portavoz de Adelante Andalucía ha acusado a Moreno de haberse "imbuido demasiado pronto del fantasma de San Telmo que ahogó a Susana Díaz" y que tiene "tres constantes" como son "la lentitud irritante en la toma de decisiones, la construcción de una Andalucía idealizada por sus aduladores, y el alejamiento de una Andalucía real" que está "muy preocupada por su riesgo de pobreza y exclusión social, por la precariedad de contratos temporales, por el riesgo de desahucios", entre otras cuestiones.

CATALUÑA POR DOÑANA

Maíllo ha afeado a Moreno que no haya dedicado "ni una palabra" al empleo, la "lucha contra la pobreza", o la "garantía de servicios públicos", así como que los grupos que sustentan el Gobierno hayan "bloqueado una propuesta de debate sobre Doñana para meter", en cambio, "una propuesta de debate sobre Cataluña", y ello en un momento en el que "desde la Comisión Europea nos están poniendo colorados sobre la desecación de humedales, y el Parlamento europeo nos está advirtiendo sobre el proyecto de almacenamiento de gas" en dicho espacio natural.

Tras proclamar que hay "una Andalucía que va a salir a la calle el 28 de febrero para reivindicar que Andalucía no está en venta", Maíllo ha enfatizado que "no se puede estar en todo", y, "o se está con la bajada de impuestos o con la contratación de médicos y maestros, o se está con un gobierno con voz propia o se va a rastras a Madrid a una manifestación que incita al odio" --en alusión a la de la Plaza de Colón de hace unas semanas--, porque "todo no cabe", según ha aseverado.

Moreno, que ha defendido que su Gobierno ha hecho "en cuatro semanas cosas bastante importantes en esta comunidad a pesar de no tener una tradición de gobierno", ha recordado a Maíllo que pertenece a una "plataforma de cuatro partidos" --Adelante Andalucía-- y "ha formado parte de un gobierno bipartito", en alusión al que PSOE-A e IULV-CA conformaron en 2012.

El presidente ha defendido también la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para "el conjunto de los andaluces", y ha concluido subrayando que cree "en Andalucía como cree en España".

"Soy tan español como andaluz", ha proclamado Moreno, quien ha insistido en que, "desde el autogobierno" andaluz, "estamos reclamando una financiación adecuada para poder prestar los servicios de calidad que merecen los andaluces", y que ha concluido que lo que no quiere su Gobierno es hacer como a su juicio los socialistas cuando gobiernan, que "cuando hay una competencia que les es incomoda, la transfieren a las comunidades autónomas, sin ni siquiera consultar" a las mismas, según ha criticado Moreno.