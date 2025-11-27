Moreno defiende que la economía andaluza "avanza con paso firme", pero avisa: "No diré que va como una moto o un cohete"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (d), se dirige al hemiciclo del Parlamento andaluz para intervenir en el último Debate de la Comunidad Autónoma de la actual legislatura. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este jueves que la economía andaluza avanza con "paso firme" y desde que hay un gobierno del PP-A ha crecido "de forma sólida y sostenida, siempre por encima de la media de España, a pesar de la infrafinanciación" de la comunidad por parte del Ejecutivo nacional.

"Los datos nos hablan de una mejora continuada en el tiempo y, sobre todo, de un cambio de mentalidad más emprendedora y ambiciosa", según ha expresado el presidente durante su discurso de apertura en el Debate sobre el estado de la comunidad que se desarrollará este jueves y viernes en el Parlamento.

En cualquier caso, ha expresado que no dirá que la economía va "como un cohete o como una moto" porque un presidente tiene que saber percibir "la realidad y actuar con empatía".

Moreno ha indicado que Andalucía es la comunidad autónoma con más empresas inscritas en la Seguridad Social; lleva cuatro años liderando el número de autónomos, por delante de Cataluña, y se ha superado por primera vez los 3,6 millones de ocupados. También ha puesto el acento en que la economía andaluza es "cada vez más abierta y competitiva", con exportaciones que han superado los 200.000 millones de euros desde 2019, lo que significa 49.000 millones de euros más que en los seis años anteriores.

Asimismo, ha destacado que Andalucía "genera confianza porque ofrecemos a las empresas menos burocracia, menos impuestos y más estabilidad", de tal manera que han llegado más de 5.000 millones de euros de inversión extranjera en los últimos seis años, "el doble que en los seis anteriores".

Frente a estos datos macroeconómicos, el presidente ha expresado que es consciente de que, en España, "muchas familias, las clases medias, tienen dificultades para llegar a final de mes, porque los precios suben cada vez más y los sueldos no alcanzan", lo que también hace muy difícil el acceso a la vivienda.

A su juicio, hay que crear más empleo de calidad y con mejores sueldos, y ha destacado que en Andalucía, "la renta de los hogares ha aumentado más de un 30 por ciento" desde que el PP-A gobierna, gracias a las siete bajadas de impuestos que se han llevado a cabo y que "dejan casi 1.000 millones al año en los bolsillos" de los andaluces.

"Lo realmente difícil y audaz es ingresar más bajando los impuestos y dejando el dinero en el bolsillo de las familias y las empresas, como ha hecho este gobierno", según ha manifestado Juanma Moreno, quien ha apuntando que "tres de cada cuatro euros del gasto del presupuesto andaluz proceden del esfuerzo fiscal de los andaluces". "Cuando se bajan los impuestos, las familias gastan más, las empresas invierten más, la economía crece y se recauda más", ha sentenciado.

CUIDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Durante su intervención, el presidente ha querido dejar claro que su gobierno "invierte y cuida los servicios públicos más que ningún otro y eso se plasma en que hay más profesionales, más inversión y mejor atención a los andaluces".

"La realidad se impone a un relato falso e interesado", según ha señalado el presidente, quien ha insistido en que, en Andalucía, "los servicios públicos se fortalecen cada día".

"La supuesta privatización es rotunda y categóricamente la gran mentira de la izquierda, y por mucho que se repita, la mentira no se va a convertir en verdad", ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha indicado que, en 2026, se van a destinar "más de 30.000 millones de euros a los servicios públicos esenciales, que son 11.400 millones de euros más que en el último año de gestión socialista (2018)".