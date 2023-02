Moreno defiende que la Junta ha activado el 40% de fondos europeos 2021-26 tras afearle Espadas su "problema de gestión"

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves que su gobierno ha activado ya "el 40 por ciento" de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el periodo 2021-2026, respondiendo así al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien previamente le ha reprochado el "gran problema de gestión" que achaca al Ejecutivo del PP-A en relación a la ejecución de dichos fondos.

Tanto el presidente de la Junta como el líder de la oposición han aludido así a un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones del Parlamento.

En concreto, dicho informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía se centra en las medidas adoptadas por la Junta para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), elemento central del Instrumento Europeo de Recuperación 'Next Generation EU', y advierte de que, a fecha del pasado 31 de mayo de 2022, el grado de ejecución global de dichos fondos se situaba por parte de la Junta en el 4,99%, considerando lo ejecutado respecto del total de crédito presupuestado en los ejercicios 2021 y 2022.

Al respecto, Moreno ha señalado que dicho informe "se hizo en mayo y se ha quedado claramente obsoleto", porque "Andalucía tiene asignados unos 4.000 millones para ejecutar del 2021 al 2026, y ya ha activado el 40%".

Además, ha preguntado a Espadas "por qué no habla" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y le pide que haga como con el País Vasco, que nos permita a nosotros decidir y destinar los fondos europeos, cosa que a Andalucía se le limita, y que sí que nos vendría bien para los fondos", ha sostenido Moreno.

Previamente, Espadas ha reprochado al presidente que tiene "un problema" en torno al que él, nada más convertirse en candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en julio de 2021, le tendió "la mano para que la gestión de fondos europeos de verdad sea transformadora y llegue a todos y cada uno de los andaluces".

"Usted no me escuchó, y en el día a día se va comprobando, como le ha dicho la Cámara de Cuentas, que el gran problema de gestión que tiene el Gobierno de Andalucía es que no está siendo capaz de trasladar eso a la economía andaluza, al empleo y a la realidad de los andaluces", ha afeado el líder socialista al presidente de la Junta, a quien, no obstante, ha reiterado que "ahí tendrá al PSOE dispuesto a trabajar para que eso sea una realidad".

ESPADAS REPROCHA A MORENO QUE VIVA "EN UN CUENTO DE HADAS"

Espadas ha comenzado su intervención en este Pleno lamentando que Moreno "parece que vive en un cuento de hadas", e insiste en "vender algo que es falso", como que Andalucía "es la locomotora de España", cuando "es la última comunidad autónoma en algunos indicadores" como el PIB por habitante, la tasa de paro o el riesgo de pobreza, según ha enumerado antes de aseverar que no se trata de "frías estadísticas, sino de la vida de muchas personas que lo pasan mal".

Al hilo, Espadas ha advertido a Moreno de que le "preocupa" que el Gobierno andaluz recurra a "recursos públicos" como Canal Sur o el Centro de Estudios Andaluces (Centra) para "manipular datos y trasladar y orientar a los ciudadanos en un sentido".

Frente a ello, Moreno ha reprochado al líder del PSOE-A que intente llevar al Parlamento "un panorama desolador" que, en su opinión, no coincide con lo que percibe la mayoría de los andaluces, y aunque ha admitido que "la realidad no es maravillosa, nos quedan miles de cosas por hacer y tenemos muchos problemas", ha subrayado que hay "datos oficiales" que muestran "cómo hemos mejorado los andaluces en estos cuatro años" de gobierno del PP-A.

MORENO DEFIENDE SU GESTIÓN

Así, el presidente ha resaltado que la comunidad tiene "menos paro que en 2018, lideró en 2022 la bajada de paro en España", ha recortado en diez puntos su tasa de desempleo juvenil, cuenta con "casi 230.000 ocupados más que en 2018", su tasa de abandono escolar ha bajado "en siete puntos", acercándose así "a la media nacional y europea", y se ha "mejorado el gasto sanitario por habitante", además de que se ha "mantenido el PIB per capita", según ha abundado.

Por otro lado, el presidente ha aprovechado para afear a Espadas que este pasado miércoles no asistiera al Pleno del Parlamento pese a que se votaba una importante ley como la que va a regular la Atención Temprana en Andalucía, y le ha indicado que "no le gustará tanto el Parlamento cuando se ausenta" de él.

Espadas le ha respondido que él está "encantado" de asistir a la Cámara andaluza y es su "obligación" estar en ella, pero ha recordado que, como el actual coordinador general del PP y exconsejero de la Presidencia, Elías Bendodo, también es senador --por designación autonómica--, lo que le añade "otras obligaciones absolutamente compatibles legalmente" con las de parlamentario, a lo que Moreno le ha replicado que su opinión es que el Parlamento andaluz "es prioritario", sobre todo si se trata del "líder de la oposición".

Tras ello, Espadas ha incidido en señalar que preguntaba a Moreno "en qué medida mejora la calidad de vida de los andaluces con políticas propias" que esté tomando "para beneficiar a la gente", y al respecto le ha reprochado que "hace muchos anuncios", pero debe centrarse en aumentar sus "promesas cumplidas" y las "realidades hechas".

Además, ha preguntado a Moreno "por qué no dice que el 80% de la bajada de paro en Andalucía es como consecuencia de personas que salen del mercado laboral". "¿Por qué no aborda esa realidad y no la explica?", ha cuestionado Espadas al presidente antes de rogarle que sea "sincero con los andaluces", y de afearle también la situación de la sanidad pública como "el gran problema que tiene ahora mismo Andalucía, entre otros", con indicadores como que "lidera el tiempo de espera mayor para conseguir cita en atención primaria".

Moreno ha respondido a Espadas criticando que se apoya para evaluar la situación económica de Andalucía en un observatorio "del PSOE" gestionado por "los responsables de la política económica anterior del gobierno socialista" de la Junta, de forma que "los que llevaron a Andalucía al 37% de paro, la tasa más alta de nuestra historia, critican que ahora tengamos el 19%", ha denunciado el presidente antes de apostillar que "duda" así de la "objetividad" de los informes de dicho observatorio "de tanto prestigio", ha añadido con ironía.

Así las cosas, Moreno ha emplazado a Espadas a poner "las luces largas, no las cortas", a no buscar "el dato retorcido", y a que no se apoye "en un observatorio de tan escasa credibilidad".

DEFENSA DEL "PRESTIGIO" DEL CENTRA

Finalmente, el presidente ha defendido la labor del Centro de Estudios Andaluces, cuyo director, según ha subrayado, "no es militante del PP y no está en la Ejecutiva del PP", al contrario de lo que ocurre en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preside el socialista José Félix Tezanos, ha resaltado.

Moreno ha subrayado así que el Centra es un instituto "de prestigio, de profesionales independientes, que ya existía antes, que ha encargado encuestas antes, que se han pagado y no se publicaron en épocas anteriores" de gobiernos socialistas, según ha advertido el presidente antes de apostillar a Espadas que "algún día nos tendrán que explicar dónde fueron a parar esas encuestas anteriores".

"A mí no me pone nervioso ninguna encuesta del CIS porque no tienen ninguna credibilidad: si a usted y a su grupo le ponen nervioso las encuestas del Centra es probablemente porque alguna cosa se está haciendo bien en ese centro de estudios", ha zanjado Moreno en su réplica a Espadas.