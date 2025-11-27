Moreno denuncia la "cobardía política" de Por Andalucía: "Si le repele la corrupción, rompa con Sánchez"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, finaliza su intervención en el último Debate de la Comunidad Autónoma de la actual legislatura. A 27 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanm - Rocío Ruz - Europa Press

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha denunciado este jueves la "cobardía política" y la falta de "coherencia" de la formación de izquierdas Por Andalucía, ya que si tanto le "repele la corrupción", que "rompa" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado Moreno en su turno de réplica a la intervención de la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, en el Debate sobre el estado de la comunidad que se celebra este jueves y viernes en la Cámara autonómica.

"Su partido no ha hecho nada, ni por combatir la corrupción del Gobierno donde ustedes forman parte (en referencia a Sumar), ni la han criticado ni la han cuestionado", ha dicho Moreno a Inma Nieto, a la que ha acusado de querer siempre "imponer su verdad" porque viene de la "escuela de la izquierda más izquierda y más radical".

"Usted puede tener muchos afines que por dogma de fe le sigan, pero no una mayoría, porque es incoherente", ha trasladado también a Nieto, a la que preguntado que si "no soporta la corrupción, ¿qué hace su partido apoyando a un Gobierno rodeado y acosado por la corrupción como el de Pedro Sánchez?".

"Eso demuestra cobardía política, falta de coherencia e incluso escasez de principios", ha añadido el presidente, quien ha reprochado a Inma Nieto su actitud "vergonzante de no haber dicho ni una sola palabra de lo que ha sucedido esta misma tarde a un Gobierno que su grupo político está apoyando", en referencia a la decisión judicial sobre el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

"Si a usted tanto le repele la corrupción, inmediatamente rompa con el Gobierno de Sánchez", ha espetado Moreno a la portavoz de Por Andalucía, quien durante su intervención ha exigido explicaciones al presidente de la Junta sobre los ocurrido con el PP en la Diputación de Almería, en el marco del caso Mascarillas.

En opinión de Juanma Moreno, Por Andalucía, los socios de izquierda de Sánchez en esta comunidad, está "blanqueando" tanto al presidente del Gobierno como a su vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. "De combatir políticas de la señora Montero, ahora es la jefa y hay que rendir pleitesía", ha dicho.

Asimismo, Juanma Moreno ha pedido a Nieto que no le hable de "andalucismo, cuando no ha movido ni una pestaña en defensa de los intereses de Andalucía" ante los "agravios" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.