Moreno se desplaza a Adamuz (Córdoba) tras el accidente entre dos trenes de alta velocidad

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplaza a última hora de este domingo 18 de enero hacia la localidad cordobesa de Adamuz para "conocer in situ" la situación tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que han ocasionado al menos 21 muertos, según el último balance.

Así lo ha anunciado el propio Moreno en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, donde ha comunicado que se encuentra "camino de Adamuz para conocer in situ la situación y estar al lado de los operativos desplegados para atender a las víctimas de este terrible y trágico accidente ferroviario".

"Gracias a todos los equipos de Emergencias, voluntarios y vecinos por su entrega y ayuda", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha recibido llamadas del Rey Felipe VI y del ministro de Fomento, Óscar Puente, según ha explicado a los periodistas en Adamuz el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.