El presidente del PP-A, Juanma Moreno, interviene en el encuentro-coloquio 'Mujeres, empresa y futuro'. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto en valor el papel de las mujeres en el mundo empresarial que ha calificado como "fundamental" y cuya relevancia ha relacionado con el crecimiento económico de Andalucía desde su llegada al ejecutivo autonómico. Una situación que, como ha remarcado, es "referencia" para el modelo del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

"Feijóo quería que Andalucía fuera una referencia para España, y eso a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción. No siempre hemos sido la referencia para el resto del país. Lo que va a hacer Feijóo es lo que hemos construido: fiscalidad amable, menos burocracia, más simplificación administrativa, facilitar la inversión para que haya un desarrollo", ha señalado este viernes.

Moreno ha participado en un encuentro-coloquio 'Mujeres, empresa y futuro' en Sevilla junto a mujeres empresarias que han compartido sus experiencias. "Aportáis una visión diferenciada y, a veces, tengo que decir, claramente positiva, incluso desde el punto de vista empresarial en algunos sectores, donde domináis y tenéis una exposición de talento mucho más alta que el masculino", ha subrayado.

En esta línea, el presidente de la Junta de Andalucía ha destacado las medidas impulsadas por su ejecutivo para la evolución del papel de la mujer en el mundo empresarial andaluz en los últimos ocho años como el Programa Específico de Empleo y Formación para Mujeres, el Programa Preparada o Alma a Mujeres.

"En el último año, el porcentaje de mujeres en puestos de alta responsabilidad en las empresas llegó al 40%. Eso significa 10 puntos por encima de otras comunidades autónomas y tres puntos por encima de la media de España que siempre hemos estado por debajo", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que la comunidad ha alcanzado las 227.000 mujeres emprendedoras y las 323.000 mujeres ocupadas. "La brecha salarial en Andalucía ha pasado de casi un 25% en el 2018 a un 16% en el 2024. Se ha reducido 8 puntos. En definitiva, son datos que quiero dar para que veamos que cuando se hacen reformas, cuando se hacen cambios, también se producen resultados", ha manifestado.

Moreno ha puesto a las mujeres en el foco del "cambio de mentalidad" para "incentivar la cultura emprendedora". "En Andalucía hemos tenido siempre un déficit de cultura emprendedora, no de talento, talento nos ha sobrado, pero es verdad que ese talento no estaba orientado hacia el sector empresarial. Tengo que decir que eso ha cambiado", ha expuesto.

Un crecimiento que ha extendido al resto de la economía andaluza y de la que ha hecho participe al cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso y exconsejero de Hacienda, Juan Bravo, de quién ha puesto en valor la puesta en marcha de iniciativas como la unidad aceleradora de proyectos o el "fin del infierno fiscal".

"Hemos hecho un enorme esfuerzo por mejorar nuestra economía y se ha notado en esos datos y por ofrecer una solución. Con más capacidad de progreso, con más fortaleza y por eso hoy podemos mirar a la cara de tú a tú a Madrid, a Cataluña y al País Vasco", ha subrayado al mismo tiempo que ha señalado las "trabas" por parte del Gobierno central.

"No ha habido gobierno. Llamaba a la puerta, nadie te abría. Imaginaos qué buena combinación que las tres administraciones empujemos en la misma dirección, para crear empleo, para crear riqueza, para mejorar todo aquello que queremos", ha indicado para pedir el voto en las elecciones generales del 29 de noviembre para el PP.

De cara a un futuro gobierno del PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que contará con "personas con experiencia de gestión y personas maduras". "Sé que Alberto Núñez Feijóo tiene un plan para España, y es un plan muy similar al que tenemos para Andalucía, y además sé que en ese plan vosotras ocupáis un papel súper destacado", ha concluido.