Moreno destaca la "ola de solidaridad" en Andalucía por el accidente en Urda: "Triplicaron donación de sangre en un día"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios antes de participar en la apertura del 4º Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía celebrado en Granada. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor la "generosidad" de los andaluces tras triplicar las donaciones de sangre el pasado miércoles por el accidente de Urda (Toledo), que ha costado la vida al menos a 69 personas.

"Los andaluces triplicaron en un solo día las donaciones de sangre para ayudar a atender a los heridos en el accidente ferroviario de Urda. Gracias de corazón por la generosidad. Andalucía responde de nuevo con una ola de solidaridad ante una tragedia", ha destacado en una publicación este viernes en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Los centros andaluces de transfusión contabilizaron 2.120 donaciones el pasado miércoles, el día del accidente, frente a las 800 de media de una jornada habitual. El dato fue confirmado por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

"Hay que estar muy agradecido de la solidaridad y lo primero es dimensionar la catástrofe, saber administrar los recursos, no es una cuestión de sumar y sumar recursos, hay que administrar los recursos", ha remarcado.