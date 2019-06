Moreno contrapone la estabilidad de su Gobierno con la "debilidad" de Susana Díaz, "obsesionada" con Vox

Actualizado 13/06/2019 14:36:11 CET

Susana Díaz denuncia la "inestabilidad y debilidad" de un Gobierno donde la extrema derecha tiene la "sartén por el mango"

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha manifestado este jueves que la estabilidad de la que goza su Gobierno es "directamente proporcional a la inestabilidad" de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, a la que ha reprochado su "obsesión" con Vox.

"Cuanto más estable es el Gobierno, usted se encuentra más débil, errática y no se encuentra en su sitio", ha dicho Moreno a Susana Díaz durante el bronco debate que ambos han mantenido en la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento.

Susana Díaz ha iniciado su pregunta al presidente afirmando que hoy ya nadie duda en Andalucía y el conjunto de España de que el Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs) "depende" de una fuerza de ultraderecha como es Vox, tras el acuerdo presupuestario firmado por las tres formaciones. Ha indicado que mientras en el conjunto de Europa, los partidos responsables y con vocación europea insisten en aislar el avance de los partidos que niegan derechos y libertades básicas, Moreno ha sido "pionero en hacer justo lo contrario", al intentar "blanquear lo que no hay manera de blanquear".

El presidente ha acusado a Susana Díaz de no importarle los presupuestos de la comunidad, porque ni lo ha llamado para tratar de buscar acuerdos ni estuvo ayer presente durante el debate de totalidad de las cuentas ante el Pleno del Parlamento, debido a que no está en la realidad y se encuentra "desorientada".

"A usted no le interesan los presupuestos porque la estabilidad del Gobierno es directamente proporcional a su inestabilidad", ha dicho a la dirigente socialista, a la que ha recomendado que no siga "con la obsesión" de Vox. Le ha preguntado si realmente cree que ese no es un partido legítimo o legal, al que han votado 600.000 ciudadanos: "¿En qué sistema democrático cree usted?".

Ha defendido el acuerdo de su partido con Vox, afirmando que en el juego político, siempre que se respete el Estatuto y la Constitución, "podemos pactar con quienes queramos". Ha insistido en pedir a Díaz que deje de utilizar el "fantasma" de Vox, sobre todo, porque ya no saca "rédito político" de ello.

Ha deseado a Susana Díaz que cuanto antes se centre en su etapa de oposición, porque él mismo necesita un Grupo Socialista "que esté en sintonía" con los intereses de los andaluces y dispuesto a hacer propuestas. "Si me busca para negociar, no tenga dudas de que me va a encontrar", ha dicho a la dirigente socialista.

Moreno le ha reprochado que pueda considerar débil a un Gobierno que ha llegado a un acuerdo para dos ejercicios presupuestarios: "Usted sabe que este es un Gobierno sólido y esa solidez contrasta con su debilidad", ha espetado Moreno a Díaz.

Se ha mostrado seguro de que a Díaz le molesta "que tengamos estabilidad" porque no puede soportar que haya un nuevo Gobierno andaluz que pueda hacer "las cosas mejor" de lo que las hizo su Ejecutivo, al que le faltaba "ilusión y trabajo para sacar adelante a esta tierra". "Tanto viene el lobo, que al final no la va creer nadie", ha dicho a Díaz.

UN GOBIERNO DÉBIL

Por su parte, Susana Díaz ha manifestado que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs, apoyado por Vox, ha tenido un "fracaso estrepitoso" en las urnas en tres ocasiones (elecciones generales, municipales y europeas). Ha señalado que los andaluces quieren y necesitan un gobierno estable y no débil y el actual Ejecutivo "ni es estable y es débil".

Ha insistido en que ya ha quedado totalmente claro que el Gobierno que preside Moreno depende de la "extrema derecha". "Por más que insulten y pataleen, la debilidad del Gobierno ha quedado constatada para toda España", ha dicho Susana Díaz, afirmando que los presupuestos andaluces han estado "atrapados hasta el último minuto en el despacho" del líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

Susana Díaz ha incidido en que la extrema derecha, que no cree en el autogobierno de Andalucía, mantuvo hasta el último minuto en jaque la aprobación de los presupuestos andaluces.

Ha insistido en que el Gobierno andaluz depende de un partido que ha dicho que su objetivo es "destruir la autonomía andaluza", mientras el consejero de Hacienda, Juan Bravo, lo califica de "valiente". "Esto demuestra que estamos ante un Gobierno inestable, porque es débil y frágil", ha insistido Díaz, apuntando que los andaluces han dicho con claridad en los últimos procesos electorales que no están de acuerdo con ese Ejecutivo.

En su opinión, Andalucía no puede soportar a un Gobierno donde la extrema derecha tiene "la sartén por el mango" y que Moreno ha "sido pionero" en llevar al conjunto del país.

Tras la oferta de diálogo del presidente, ha querido dejar claro que el PSOE-A nunca va a tener problema en dialogar y tratar de llegar a acuerdos, como se ha puesto de manifiesto con los órganos de extracción parlamentaria: "Cuando algo sea bueno para Andalucía, lo vamos a apoyar".