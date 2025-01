Moreno dice que "los sanchistas de pata negra, los que se sientan a su derecha, han tratado de marginar a Andalucía"

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado, en alusión a la nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que "los sanchistas de pata negra, que son su primera línea y todos sabemos quiénes son su primera línea, los que se sientan a su derecha, han tratado de marginar a Andalucía de manera permanente porque gobernaba el PP".

En su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico, Juanma MOnreo ha defendido con datos la construcción en Andalucía de un "proyecto mayoritario socialmente, haciéndolo con educación, con corrección, pero con convencimiento y determinación". "Nosotros en vez de estar en la confrontación, en vez de estar en el fango, en vez de estar en la bronca, estamos en el trabajo, en el esfuerzo, en el compromiso, en la dedicación, en la resolución de los problemas de los ciudadanos", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que "algunos creen que la Andalucía de hoy, la Andalucía de 2025, es la misma de los años 90, y hacen discursos para la Andalucía de los años 90, sin saber que la realidad social ha cambiado, que esta Andalucía de hoy es mucho más ambiciosa, mucho más libre, una Andalucía que ha tomado conciencia de su capacidad, de su potencial y que no quiere perder ni una sola de las oportunidades que se le ponga por delante".

"Cuando se vienen con discursos del pasado para intentar construir un futuro, lo único que se genera es melancolía y frustración por parte de una población que no entiende esos discursos. Es verdad que algunos van a venir a provocar, que algunos solamente saben hacer políticas desde la confrontación más directa, desde la zancadilla en el tobillo, el insulto y la descalificación personal, pero nosotros no somos así", ha manifestado Moreno, que ha añadido que "hemos construido un proyecto mayoritario socialmente, haciéndolo con educación, con corrección, pero con convencimiento y determinación y esa es la gran diferencia entre nuestro proyecto y cualquier otro que venga a Andalucía".

El líder del PP-A ha señalado que se están viendo "viendo muchas cosas que no dejan de sorprender". "Aquí nos están diciendo ahora que nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades y nadie asume las responsabilidades del agravio permanente de Andalucía, por Sánchez no es nuevo ni los ministros de Sánchez son nuevos, sobre todo los que están más cerca, los de pata negra", ha dicho.

Así, ha preguntado si no es un "agravio que por parte de Hacienda impulse una reforma para que Cataluña tenga un cupo propio, para que el principio de solidaridad entre todos y la igualdad entre todos se rompa", si "no eso es el mayor de los agravios que se le puede hacer a Andalucía en cualquiera de los momentos".

"¿Es un agravio que en los últimos años se haya dedicado 6.300 millones de euros en infraestructuras ferroviarias a Cataluña y en Andalucía prácticamente nada? ¿No es un castigo que en el último reparto de algunos de los ingresos que tiene el Gobierno de España lo haga en función del PIB, dándoles más a las que más tienen y menos a las que menos tienen? ¿Qué izquierda es esta? ¿Dónde está la coherencia de ese discurso? ¿Dónde están los progresistas?", ha preguntado.

ANDALUCÍA NO QUIERE DAR UN PASO ATRÁS

Juanma Moreno ha manifestado que "la sociedad inaugura el año 2025 con las expectativas, las ilusiones de cambiar las cosas a mejor" y ha asegurado que el PP de Andalucía se va a "dejar a la piel para mejorar todo aquello que es susceptible de ser mejorado, trabajando con mucha humildad".

"Vamos a estar todavía más en la calle, escuchando de una manera directa y atenta a los ciudadanos, a ver qué nos exigen, qué nos piden, vamos a ser autocrítica constante con nosotros mismos, como lo hacemos de manera permanente", ha asegurado el líder del PP-A, que ha añadido que "a nosotros no nos tienen que venir de fuera a decir, oiga, mire usted esto, nosotros todos los días estamos analizando cómo podemos avanzar sobre los aciertos y cómo desechamos cualquier error que cometemos".

Así, ha asegurado que desde el PP-A se tiene claro que "Andalucía no puede, no debe, y estoy convencido de que no va a querer nunca dar un paso atrás. Ha trazado un eje de progreso y de avance que no tiene marcha atrás", porque "a Andalucía le gusta el futuro, le apasiona lo que puede venir en los próximos años". En este sentido, ha asegurado que para eso, "hoy por hoy, solo hay un proyecto político capaz de apostar por un futuro mejor para ellos y sus familias, que es el PP de Andalucía".

"Si el señor Sánchez decide dejar atrás la parálisis que está sufriendo nuestro país y que limita a Andalucía, esa parálisis, esa situación de desgobierno absoluto que estamos viviendo, y si hace lo que en cualquier país de Europa haría un dirigente, que sería convocar a los ciudadanos, el PP andaluz estará preparado para trabajar, ilusionar a los andaluces y propiciar el gran cambio que necesita España", ha concluido.