Moreno entrega este jueves en Sevilla los V Premios 'Andalucía hacia el futuro' de Europa Press y Fundación Cajasol

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en el acto inaugural de la jornada 'Andalucía hacia el futuro' patrocinada por Europa Press y Fundación Cajasol en 2025 - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside este jueves 5 de noviembre en Sevilla el acto de entrega de la quinta edición de los Premios 'Andalucía hacia el futuro' que conceden Europa Press y la Fundación Cajasol para distinguir la labor de entidades en la promoción y el avance económico, social y cultural de la comunidad autónoma.

El acto tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco de la capital hispalense con la entrega de galardones en cinco categorías: 'Innovación e internacionalización'; 'Transformación industrial de Andalucía'; 'Desarrollo Energético de Andalucía'; 'Apuesta medioambiental y social'; y 'Proyección cultural de Andalucía'.

La primera edición, celebrada el 23 de marzo de 2022, distinguió con los premios 'Andalucía hacia el futuro' a la automovilística Renault, en la categoría 'Economía Verde'; a la empresa Icaria Atelier, en 'Innovación'; y a la artista Sara Baras, en 'Proyección cultural'.

En la segunda edición, que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2023, fueron premiados Google en la categoría 'Innovación y apuesta por el conocimiento'; Coca-Cola en la categoría 'Trayectoria en el desarrollo de Andalucía'; y Universal DX en la categoría 'Revolución sanitaria'.

En la tercera edición de los premios, celebrada el 25 de noviembre de 2025, los galardones correspondieron a Moeve en la categoría 'Apuesta por el desarrollo de Andalucía'; al presidente de ATA, Lorenzo Amor, en la categoría 'Impulso al empleo de Andalucía'; a la empresaria almeriense Isabel Pérez en la categoría 'Innovación y ejemplo de desarrollo'; y al Festival de Málaga en la categoría 'Proyección cultural'.

Los distinguidos en la cuarta edición de los premios, celebrada el 18 de noviembre de 2025, fueron Amazon en la categoría 'Apuesta por el impulso de Andalucía'; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la categoría 'Impulso empresarial'; los parques tecnológicos de Andalucía en la categoría 'Innovación y ejemplo de desarrollo'; y a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía en la categoría 'Eficiencia y coordinación'.

El acto al completo podrá seguirse vía streaming en el enlace 'https://www.youtube.com/live/qNqNAuBqP9I' y en las redes sociales de Europa Press Andalucía.