Moreno expresa "rabia contenida" por las víctimas de Urda: "Tenemos la sensación de que se podía haber evitado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la entrega de la quinta edición de los Premios 'Andalucía hacia el futuro' que conceden Europa Press y la Fundación Cajasol. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido en pedir "respuestas e investigación" para evitar futuros accidentes ferroviarios tras el siniestro ocurrido hace una semana en Urda (Toledo), que acabó con la vida al menos de 69 personas.

"Tengo raba contenida por la reiteración en los errores, por la falta de interés, porque suceda de nuevo en nuestro territorio, en Andalucía, en nuestro corredor, en nuestra conexión, que es la única de España que no tiene el último sistema en materia de seguridad", ha señalado este jueves en una intervención en la entrega de la quinta edición de los Premios 'Andalucía hacia el futuro' que conceden Europa Press y la Fundación Cajasol.

En esta línea, Moreno ha asegurado que "tiene la sensación de que se podía haber evitado" tanto el accidente de Urda como el de Adamuz (Córdoba), en el fallecieron 46 personas el pasado mes de enero.

"No queremos que ocurra nunca más, ni aquí, ni en ningún sitio", ha remarcado al mismo tiempo que ha reiterado su petición de investigación para "poder recuperar la confianza perdida en el sistema ferroviario".

"En tan solo ocho años hemos perdido la confianza en un sistema ferroviario que una de las grandes referencias, y cuyo dramático efecto nos sume en la pena, en la inseguridad, y llevan a nuestra tierra también a un aislamiento ferroviario", ha subrayado.