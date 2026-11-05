Moreno insiste en auditar el corredor AVE Madrid-Andalucía tras nuevos fallos detectados por peritos de Adamuz

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, atiende a los medios en Granada en una imagen de archivo - ALEX CÁMARA-EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha insistido en la necesidad de una auditoría integral que revise el corredor ferroviario de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía tras los nuevos "fallos" detectados en la línea por peritos que investigan las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que se cobró la vida de 46 personas el pasado mes de enero.

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que los tres peritos judiciales han pedido a la jueza de Montoro (Córdoba) que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz que requiera a Adif los informes de auscultación realizados en el tramo de Adamuz antes y después del accidente, todo ello dentro de un conjunto de labores que consideran que es "necesario aclarar".

"Desgraciadamente es una tónica habitual en estos años la falta de conservación. En la etapa del ministro Ábalos, que hoy está en la cárcel, se hizo un mantenimiento de dudosa calidad. Me sorprende que los peritos judiciales comprueben que precisamente en el sitio donde ha habido un accidente tan grave como fue el de Adamuz hace tan solo nueve meses, otra vez haya fallos", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha insistido en reclamar una auditoría integral del corredor Madrid-Andalucía "porque somos conscientes de que hay numerosas irregularidades y debilidades fruto de la dejadez en el mantenimiento de muchos años".

Preguntado por si mantiene su decisión de no volver a subir a una AVE mientras no se complete esta auditoría, Moreno ha asegurado que "hemos visto que en tan solo nueve meses hemos tenido dos accidentes gravísimos donde ha habido 115 víctimas mortales y donde hemos visto después que cada dos días en el corredor sur había una bajada del sistema de seguridad y por tanto se paraban los trenes". "La verdad que eso no da ninguna garantía ni ninguna seguridad y yo, a día de hoy, hasta que no se revise, no me subiría en ese tren", ha insistido.

El presidente de la Junta ha señalado que no le parecen "suficientes" las dimisiones del ministro Óscar Puente y el presidente de Adif porque "ha sido tan grave el dolor que se ha infrigido a muchas familias que el accidente de Adamuz tenía que haber ocasionado en ese mismo momento la dimisión del ministro Puente". "Pero no solamente es que no dimitiera el ministro Puente o que nadie le exigiera responsabilidad, es que no dimitió absolutamente nadie".

"Cuando nadie asume responsabilidades ni se toma en serio los avisos que han hecho los sindicatos y los maquinistas, cuando no se aprueban los presupuestos, al final ocurre esto. ¿Y quién es el responsable? Pues quien ha mantenido al señor Puente, que ha sido claramente negligente en su gestión. Por tanto, el que se tendría que ir es el señor Sánchez", ha subrayado.

"AL PSOE SÓLO LE FALTA PONER EL NOMBRE DE ÓSCAR PUENTE A LA ESTACIÓN DE SANTA JUSTA"

Moreno ha criticado con dureza al PSOE por poner como ejemplo la dimisión de Puente frente a la actitud del PP en otras catástrofes. "Aquí ha habido muchas dimisiones cuando ha habido sucesos extraordinarios, en la Dana de Valencia la consejera de Emergencias dimitió a las pocas horas y en la crisis de los cribados que tuvimos en Andalucía", ha defendido antes de censurar que al PSOE "solo le falta que pidan poner el nombre de Óscar Puente a la estación de Santa Justa" de Sevilla.

Por último, el presidente de la Junta se ha mostrado convencido de que si Alberto Núñéz Feijóo alcanza La Moncloa tras el 29N "lo primero que se hará es revisar ese corredor ferroviario para dar seguridad a los propios usuarios, a los andaluces y el resto de visitantes para que lo puedan coger".

"No sabemos cuántos defectos más puede haber en las vías de Adamuz, la mejor manera de generar tranquilidad y confianza es que se haga una revisión a fondo de ese corredor ferroviario Madrid-Andalucía para que todos estemos más tranquilos y podamos usar un transporte público que ha sido de referencia en años anteriores y que desgraciadamente ahora mismo genera una enorme desconfianza", ha concluido.