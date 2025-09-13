Moreno felicita a la granadina María Pérez por revalidar la medalla de oro en marcha en el Mundial de Tokio

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, conversa con la atleta, María Pérez, en un acto de homenaje a deportistas andaluces, en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado a la atleta granadina de Orce María Pérez tras proclamarse campeona del mundo en Tokio (Japón) en la modalidad de 35 km marcha, destacando que la hazaña supone "un orgullo para Andalucía y toda España".

"La andaluza María Pérez gana la medalla de oro en 35 km marcha y se convierte en la atleta más laureada de la historia de España. Orgullosos de ti. Leyenda de Andalucía y del deporte español", ha señalado Moreno en su cuenta en Twitter.

La atleta granadina, con un tiempo de 2h39:01, se ha convertido este sábado en campeona del mundo en la citada modalidad revalidando así el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría).