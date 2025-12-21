Moreno felicita a Guardiola por su "victoria clara e inapelable" en Extremadura: Sánchez recibe un "durísimo varapalo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios tras finalizar el encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía titulado ‘Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro’ en Jerez. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha trasladado públicamente este domingo su "enhorabuena" a la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "por su victoria clara e inapelable" en las elecciones autonómicas celebradas este domingo, 21 de diciembre, en las que, en opinión del dirigente andaluz, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recibido un "durísimo varapalo".

Juanma Moreno ha realizado esta primera valoración del resultado de las elecciones extremeñas en un apunte en su cuenta en la red social 'X', después de que el PP, con casi el 100% de los votos escrutados, haya ganado los comicios de dicha autonomía con 29 escaños, uno más que en la anterior cita de 2023, pero cuatro menos de los 33 que dan la mayoría absoluta en la Asamblea extremeña.

El PSOE, por su parte, ha perdido diez escaños en relación a las anteriores elecciones extremeñas de 2023 y se ha quedado en 18 parlamentarios con 25,7% de los votos, que son casi 18 puntos menos que los conseguidos por el PP.

Vox ha subido de cinco a once escaños en estas elecciones tras concentrar casi el 17% de los sufragios, mientras que Unidas Podemos por Extremadura ha sido la cuarta fuerza más votada con un 10% de los votos y siete diputados.

En su primera valoración de estas elecciones, Juanma Moreno ha defendido que los extremeños "respaldan" el trabajo de María Guardiola y "redoblan su confianza en el PP".

Además, Moreno ha considerado que Pedro Sánchez ha recibido un "durísimo varapalo", y ha advertido de que "su huida hacia adelante no le conduce a ninguna parte".

"El cambio en España está cada día más cerca", ha concluido su apunte en 'X' el presidente andaluz, quien este pasado sábado expresaba su deseo, en el marco de una presentación de su libro 'Manual de convivencia' en Córdoba, de que los extremeños apostasen este domingo por la "estabilidad" a la hora de votar, al tiempo que respaldaba el "gran trabajo" que, en su opinión, ha realizado María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura desde 2023.

