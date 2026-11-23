Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la ceremonia de entrega de los Premios Talento Andaluz 2025, en Teatros del Canal, a 31 de marzo de 2025, en Madrid (Foto de - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha revelado este lunes que, tras la polémica generada por unas declaraciones de su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la "etapa del PSOE-A" en el Gobierno andaluz, tuvo "una comunicación con ella" en la que él le dijo que "siempre es mejor hablar en positivo de Andalucía".

Así lo ha explicado Juanma Moreno durante su participación en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla a propósito de la polémica generada por unas declaraciones de Díaz Ayuso en un mitin en el municipio madrileño de Móstoles en las que habló de la "decadencia" que, en su opinión, había vivido Andalucía tras más de tres décadas de gobiernos socialistas.

El presidente de la Junta y del PP-A ha señalado que Ayuso se remitió al vídeo de sus declaraciones para que comprobase que, "en todo momento", ella hacía "referencia exclusivamente a la etapa del Partido Socialista" en el Gobierno de la Junta.

"Y es cierto", según ha remarcado Moreno, que ha agregado que, "cuando uno ve el vídeo" de las declaraciones de Ayuso, se ve que "hace referencia claramente" a la que fue la etapa "más oscura y más dura que tuvo el Partido Socialista" en Andalucía, que "le llevó a perder las elecciones, precisamente", según ha puesto de relieve.

El presidente andaluz ha contado que Ayuso le dijo que lamentaba que le hubiera "generado un problema". "No era ni mucho menos mi intención", ha añadido Moreno que le dijo la presidenta madrileña, quien asimismo enmarcó esas declaraciones en un acto de campaña electoral en el que, además, "estaba hablándole a andaluces", y quien le incidió en señalar que "para nada" era su "intención molestar" a los andaluces.

"Yo lo único que le dije es que siempre es mucho mejor hablar en positivo de Andalucía, y de todo lo bueno que ahora mismo, la Andalucía del 2026 representa", ha apuntado Moreno que le trasladó a Ayuso, ante quien defendió que "eso es lo realmente positivo, más que anclarse en cuestiones del pasado".

RECHAZA "CENSURAS" EN LA CULTURA

Por otro lado, en otro momento de este encuentro informativo le han preguntado a Moreno si en su gobierno de coalición del PP-A con Vox permitiría que se censurara una obra de Federico García Lorca, y al respecto ha dicho que no entiende "que se pueda censurar una obra" del autor granadino.

"No le veo ningún motivo para censurar nunca nada. Lo único que hay que censurar es la violencia, la pornografía, las cosas que evidentemente pueden dañar la sensibilidad, o que pueden provocar, digamos, apología de ciertas cosas", ha añadido Moreno, quien ha sentenciado que "la cultura no es censurable".

SOBRE SU COMENTARIO SOBRE SU MUJER AL HILO DE SU INSOMNIO

De igual modo, el presidente se ha pronunciado sobre otra polémica generada en torno a un comentario que realizó la semana pasada durante su participación en el programa 'La mesa', de Antena 3 Televisión, donde relató que padece "insomnio severo", y donde deslizó el comentario, en tono de broma, de que "yo confieso que he querido asesinar en varias ocasiones a mi mujer".

Al respecto, Moreno ha señalado que lo que comentó es "lo que pensamos todos los insomnes cuando tenemos una pareja que duerme bien y tú no", que "eso sí que te da coraje", ha añadido para poner de relieve, además, que lo que él comentó es una situación que se da cuando, por ejemplo, le está contando a su mujer cómo le ha ido el día.

"Son expresiones muy andaluzas", según ha añadido el presidente de la Junta, que al respecto ha comentado que, este pasado domingo, habló con una mujer que había tenido un niño hace poco y que, al preguntarle "qué tal la maternidad", le respondió que "no tiro el niño por la ventana...".

"No es que vaya a tirar al niño por la ventana", es que "son expresiones muy andaluzas", ha justificado Moreno, quien ha zanjado la cuestión además subrayando que ese comentario sobre su mujer lo hizo en "un programa en un tono clarísimamente informal".