El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asegurado que desde la administración andaluza se busca que el aeropuerto de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, cuente con una mayor conectividad y mayor frecuencia con otras ciudades, toda vez que ha resaltado las nuevas rutas establecidas con Madrid este invierno por parte de la aerolínea Wizz Air, que viene a suplir el "apagón ferroviario" que sufre la provincia y Andalucía debido al accidente en Urda (Toledo).

"Queremos que esté a la altura de otros aeropuertos, como el de Sevilla y el de Málaga, pero hay que ir paso a paso y ahora lo primero es es compensar la pérdida por el apagón ferroviario", ha manifestado Gavira a los periodistas en un acto en la Real Escuela de Arte Ecuestre.

En ese sentido, ha explicado que la Consejería se ha "focalizado" en incrementar las frecuencias con la capital de España debido al accidente ferroviario en Urda, que ha provocado el corte temporal de la ruta entre Sevilla y Madrid por tren.

En su opinión, esta nueva conexión aérea va a ser "muy utilizada por todos los gaditanos", valorando el que "va a evitar" que se tenga que acudir a otro aeropuerto. "Nuestra idea es, evidentemente, que el aeropuerto de Jerez tenga una mayor conectividad, pero hay que ir paso a paso y ahora lo primero es compensar la pérdida del apagón ferroviario", ha aseverado el consejero andaluz.

Gavira ha recordado los "115 fallecidos" en los accidentes de Urda y Adamuz (Córdoba) debido a lo que ha calificado de "gestión negligente" por parte del Gobierno de España, y ha insistido en que desde la Junta "hacemos y cumplimos con nuestro trabajo", al hablar de un "menoscabo" respecto a la conexión por tren.

Al respecto, ha entendido que "ni el avión ni la carretera van a poder sustituir el tráfico ferroviario, pero nosotros lo que pretendemos es hacer nuestro trabajo y poner encima de la mesa soluciones", afirmado que eso pasa por "lo aéreo y por lo terrestre". Para ello, ha continuado, se está hablado con aerolíneas y compañías de transporte terrestre para que incrementen las frecuencias con Andalucía.