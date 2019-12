Moreno: "Hemos venido a construir una nueva Andalucía y no nos va a frenar Sánchez con la complicidad del PSOE-A"

Publicado 19/12/2019 13:37:38 CET

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que el Consejo de Gobierno, así como los grupos parlamentarios de PP y Cs, van a "dar la cara" y van a hacer "todo lo que esté en sus manos" para que Andalucía "siga adelante, creciendo, creando empleo y mejorando los servicios públicos" tras recibir una carta de Hacienda en la que se indica que no se cumplieron en 2018 las tres reglas para la sostenibilidad de las cuentas y Andalucía no podrá salir a los mercados a financiarse.

"Hemos venido a construir una nueva Andalucía y no nos va a frenar absolutamente nadie y menos el Gobierno de Pedro Sánchez con la complicidad del PSOE-A", ha advertido, toda vez que ha exigido a Sánchez que "rectifique y no ponga más piedras en el camino de los andaluces". "Esto no es un problema del Gobierno del PSOE y del Gobierno de PP y Cs, sino del Ejecutivo nacional contra Andalucía y los andaluces", ha reprochado.

Así se ha pronunciado el presidente en la sesión de control al Ejecutivo del Pleno del Parlamento, donde el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha analizado los efectos de "la intervención" del Ejecutivo nacional sobre las cuentas andaluzas y ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "ataque a las familias andaluzas, a los autónomos, a los opositores, a los empleados públicos y los más vulnerables para debilitar a la Junta".

Moreno, que ha criticado la actitud del Gobierno nacional "claramente obstrucionista, limitante y en contra del interés general de los andaluces, ha reconocido que nunca pensó en que se llegaría a esta situación". "Se nos da la espalda a los andaluces por haber un gobierno diferente", ha apuntado.

"Esta situación no tiene justificación y demuestra una enmienda a la totalidad a las declaraciones que llevamos un año escuchando", ha insistido el presidente, porque, según ha explicado, el PSOE-A había dicho que "habían dejado la mejor herencia posible". "Hemos convivido con una gran mentira", ha insistido.

De esta manera, ha señalado que no tiene sentido que la ministra que deja Andalucía con déficit en 2018 "ahora nos venga con el anuncio de una intervención y no poder salir a los mercados" cuando el Gobierno de PP y Cs es "cumplidor" con dos presupuestos en seis meses y el segundo de ellos, el de 2020, con equilibrio presupuestario.

"Un Gobierno que ha enderezado el rumbo de Andalucía, que crece por encima de la media de la zona euro, que terminará 2019 con un crecimiento del 2,3 por ciento y 82.000 puestos de trabajo" y con la previsión de 2020 de seguir "creciendo, creando empleo, progreso y bienestar".

Tras recordar que "no es la primera vez que Pedro Sánchez ataca a Andalucía" e indicar que sigue pendiente la financiación autonómica y el IVA, ha criticado que el PSOE-A, que ha tenido "el alto honor de llevar los designios de Andalucía por 40 años, ahora enmudezca, calle y no levante la voz", manteniendo "un silencio cómplice".

SERGIO ROMERO

Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha llamado la atención sobre "el nuevo atropello" del Gobierno central y "el dúo letal" que conforman Pedro Sánchez y María Jesús Montero y ha afeado que el Ejecutivo central "intente castigar" a Andalucía por estar creciendo.

Una vez ha recordado la Proposición no de Ley (PNL) que han registrado en la Cámara andaluza para luchar contra "el veto partidista y contra el pisoteo del PSOE con nuestra tierra", ha destacado que Andalucía está "mejor que antes" porque "donde había promesas ahora hay resultados".

Romero ha ironizado con "la brillante" trayectoria de la ministra de Hacienda y el "contorsionismo" para mantenerse "en el sillón" y ha criticado que, "una vez que abandona Andalucía, se le olvidan los 4.000 millones de financiación autonómica que tanto exigió", y ahora "pone la guinda con un agujero que cavó en 2018".

Además, el portavoz parlamentario de Cs ha reprochado que el presidente del Gobierno en funciones entienda que "solo hay dos tipos de españoles: los que le sirven para estar en el poder y los que no" y, según sea el caso, "premia o castiga". "Si apruebas dos presupuestos, bajas impuestos, aumentas exportaciones y reduces la listas de espera en sanidad, entonces recibes castigo", ha hecho hincapié.

"Así funciona la lógica de Pedro Sánchez: si te sirvo, son facilidades y si no, nos pisotea", ha insistido, a la par que ha advertido de que "ni la incompetencia ni la 'vendetta' ni el delirio de grandeza de Pedro Sánchez va a impedir que le falte algo a ningún andaluz".