Moreno "ilusionado" con la visita de León XIV y espera poder invitarle formalmente para ir a Andalucía

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado "ilusionado" por la visita del Papa León XIV a España, que comienza este sábado en Madrid. Asimismo, ha mostrado su intención de poder invitar formalmente al Sumo Pontífice para visitar Andalucía próximamente.

"Es una visita histórica de un Papa que visita por primera vez nuestra tierra, España, que lamentablemente no ha venido a Andalucía, pero esperamos y deseamos que la próxima visita venga a Andalucía", ha expresando en una atención a los medios en Madrid.

Moreno ha pedido al Papa "que no se olvide de esta bendita tierra que es Andalucía". "Los andaluces tenemos un fervor popular que es único, especial a través de nuestra Semana Santa, de nuestra romería, de todos y cada uno de esos eventos tan importantes desde el punto de vista religioso, de ese fervor popular tan importante", ha subrayado.

En esta línea, el presidente en funciones de la Junta ha destacado que espera trasladar al Papa "nuestra pasión, nuestro fervor popular, nuestras tradiciones, nuestra tierra, que es una tierra mariana".

Sobre el discurso que va pronunciar en el Congreso de los Diputados, Moreno se ha mostrado "a la expectativa" aunque ha señalado que espera que dé "un discurso general".