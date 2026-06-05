Más de 7.000 andaluces se desplazarán a Madrid con motivo de la visita de León XIV

Imagen de archivo del Papa León XIV. - marco iacobucci / Zuma Press / Europa Press / Cont

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 7.000 andaluces se desplazarán este fin de semana desde las Diócesis de cada provincia a Madrid para asistir a los actos organizados con motivo de la visita del Papa León XIV a España.

Según han detallado las Diócesis de las diferentes provincias andaluzas a Europa Press, la participación de jóvenes es la más numerosa --a pesar de que la visita del Papa ha coincidido con fechas de exámenes--, pero también asistirán colegios, comunidades eclesiásticas y particulares. El desplazamiento desde los diferentes puntos de la comunidad hasta Madrid se realizarán mayoritariamente en autobús este viernes por la tarde aunque también habrá quienes vayan en coche.

Igualmente, han sido varios los obispos que han confirmado su presencia y participación en los actos organizados como el obispo onubense, Santiago Gómez; el obispo de Córdoba, Jesús Fernández; el obispo de Málaga; José Antonio Satué; o el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. En concreto, el obispo de Córdoba, en su condición de presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, acompañará al Papa León XIV durante su visita este sábado a Cedia 24 horas, un centro de Cáritas Diocesana de Madrid para personas sin hogar.

Por su parte, el obispo de Málaga acompañará junto con un grupo de sacerdotes jóvenes de la Diócesis de Málaga con menos de diez años de ministerio al Papa León XIV en su visita a las Islas Canarias. Este encuentro será un acercamiento a la realidad migratoria que vive la Diócesis de Málaga y Melilla. Asimismo, el arzobispo de Sevilla y los auxiliares, monseñor Teodoro León y monseñor Ramón Valdivia, participarán en todos los actos previstos en la capital española el sábado 6 y domingo 7 de junio.

ACTOS ORGANIZADOS VISITA PAPA A MADRID

Este sábado, 6 de junio, comenzará la visita del Papa a España. A las 11,30 horas se realizará una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid y, posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía tendrán un encuentro privado con el Papa, según la agenda de Casa Real. A las 12,30 horas tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que León XIV dará su primer discurso.

Durante la tarde del sábado, a las 20,30 horas, el pontífice participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la plaza de Lima, donde, además de ofrecer un discurso, responderá a preguntas de los jóvenes.

Ya el domingo, a las 10,00 horas empezará la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. Más tarde, a las 16,30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

Por otro lado, el lunes, 8 de junio, el día comenzará a las 9,30 horas, con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura. Tras ello, León XIV acudirá al Congreso, donde se reunirá con los miembros del Parlamento español a las 10,30 horas y se convertirá en el primer Papa que pronuncia un discurso ante la Cámara.

A las 11.30 horas, el pontífice se encontrará con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y realizará un saludo. Más tarde, el Papa almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica. A las 19,00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.