Moreno insiste en que no aceptará el "fraude" de la quita y Vox lo acusa de caer en las "trampas" de Sánchez

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que no aceptará el "fraude" de la condonación de la deuda, mientras que Vox lo ha acusado de caer en las "trampas" del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

En la sesión de control del Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox, Manuel Gavira, sobre el asunto de la condonación de deuda de las comunidades autónomas, Juanma Moreno ha defendido el "diálogo institucional" entre la Junta y el Ejecutivo central, pero ha señalado que gran parte de las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tienen "consecuencias muy negativas, no solamente para Andalucía, que es la gran pagana de las cesiones al independentismo, sino también" para el conjunto del país.

Así, ha querido dejar claro que su Gobierno no puede aceptar "una absorción de la deuda que es un traje completamente hecho a medida del independentismo y que no beneficia ni a Andalucía ni al conjunto de los españoles". Ha insistido en que Andalucía no tiene un problema de deuda, sino de financiación, y ha denunciado la negativa del Gobierno central a abordar la reformar del sistema de financiación autonómica, mientras acuerda una "financiación singular" para Cataluña.

Se ha referido a la nueva "cesión" del Gobierno central a los independentistas en materia de políticas migratorias, que "vuelve a poner en jaque los principios de igualdad y solidaridad de nuestro país".

Según Moreno, dos personas tienen en "jaque" en este momento a España: Pedro Sánchez, desde Madrid, y Carles Puigdemont, desde Bruselas, marcando "el ritmo y la pauta de lo que sucede en nuestro país".

Ha trasladado "de manera muy clara" al portavoz de Vox que su Gobierno no va a aceptar el "fraude" de la condonación de deuda porque se hace "exclusivamente para blanquear una quita a la comunidad autónoma más endeudada de España con motivo de la gran fiesta del procés" y que ahora quieren que "paguemos el conjunto de los españoles". "Y por ahí nosotros no vamos a pasar", ha sentenciado Moreno, que ha explicado que esa quita de deuda "no aporta absolutamente nada desde el punto de vista financiero ni económico para Andalucía", pero lo que sí aporta es "un cheque en blanco" para que Sánchez siga en el poder.

De otro lado, en relación con los aranceles de Estados Unidos, ha confiado en que el presidente de Vox, Santiago Abascal, dado que tiene una "relación privilegiada" con la administración de Donald Trump, le haya trasladado que ni España ni el conjunto de Europa "pueden pasar por ahí".

"NO SE PUEDE NEGOCIAR"

Por su parte, Manuel Gavira ha advertido a Moreno de que no puede "cruzar una nueva línea roja" pactando con el Gobierno de Pedro Sánchez la quita de la deuda, pues "estaría entrando en su juego para destrozar la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles".

Ha reclamado al presidente de la Junta que haga una "oposición frontal, sin miedo y sin complejo alguno" a las políticas de Sánchez y del PSOE, con las que hay que "confrontar", y que no caiga en sus "trampas".

A juicio de Gavira, el Gobierno de Juanma Moreno, "cada vez que tiene una oportunidad, tropieza en la piedra socialista y cae en sus trampas", como demuestra el hecho de que "ni 72 horas habían pasado desde que se levantaron de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que saliese Juan Bravo (vicesecretario de Economía del PP), a decir que cada comunidad del PP podía hacer lo que quisiese en relación con la quita".

"Está claro que en el PP no aprenden, no hay PSOE bueno y con Sánchez no hay nada que hablar ni nada que negociar", ha dicho a Juanma Moreno.

Para Gavira, la quita de la deuda es "una estafa", puesto que "no es otra cosa que pasar de una administración a otra administración lo que se debe", con lo que "el resultado es el de siempre: Ganan los políticos y sobrevive Sánchez, y pierden los españoles, que somos los que pagaremos la fiesta" de la penúltima cesión al separatismo".

Asimismo, ha acusado a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de usar la quita para "pagar y comprar los siete votos de Puigdemont y de su banda de golpistas de maletero". "Montero no nos va a enseñar absolutamente nada, ni nos va a decir cómo hay que defender Andalucía", ha señalado.