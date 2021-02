Moreno lamenta que Sanidad no permita vacunar hasta 65 años con AstraZeneca y pide "no perder tiempo en debates"

CÓRDOBA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este miércoles que el Ministerio de Sanidad no permita vacunar en la comunidad hasta los 65 años con AstraZeneca y ha pedido "no perder tiempo en debates", de modo que hay que "vacunar cuanto antes y a la mayor población posible" ante el avance de la pandemia del coronavirus Covid-19.

En una rueda de prensa en Córdoba, Moreno ha explicado que esta tarde se tendrá que tomar una decisión en el Consejo Interterritorial sobre la vacuna de AstraZeneca y el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, "ya lo ha dicho en numerosas ocasiones", que "Andalucía tiene su propia propuesta para incorporar más grupos profesionales que los propuestos hasta ahora por el propio Ministerio", ha recordado el presidente.

Así, ha dicho que le parece "bien que la vacuna de AstraZeneca se destine para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y profesionales de Primaria y Secundaria", pero "Andalucía va a trabajar para intentar que se incluya también a profesionales de la hostelería, profesionales del taxi y otros sectores profesionales que tienen un alto contacto con la población en general".

No obstante, ha señalado que "pese a la disparidad de criterios con respecto al Ministerio de Sanidad, Andalucía asumirá, como siempre ha hecho, el acuerdo que se adopte por la mayoría en el ámbito del Consejo Interterritorial".

"Éramos partidarios de que la vacuna de AstraZéneca llegara hasta los 65 años", ha manifestado Juanma Moreno, quien ha calificado ello como "razonable", pero "esa opción no ha sido tenida en cuenta", ha lamentado, aseverando que "podría haber sido positivo".

En cualquier caso, ha enfatizado que "si están las vacunas de AstraZeneca, hay que vacunar cuanto antes", de ahí que haya pedido "decisiones rápidas, eficientes, certeras, porque cuando se decide vacunar a un sector no es de la noche a la mañana, sino que hay que localizar a ese sector, identificarlo y convocarlo para empezar toda una logística de vacuna".

En su opinión, "se necesita vacunar y no perder el tiempo en debates que ya llevan varios días sobre si en este sector sí o en éste no", por lo que ha reclamado "aclararse, decidir ya y empezar a poner vacunas, que es lo que necesita la población andaluza y española", porque, a su juicio, "no se puede estar permanentemente esperando a decisiones del Ministerio de Sanidad".