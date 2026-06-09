Moreno anuncia "diálogo inminente" con Vox para buscar un acuerdo "razonable y justo que represente el interés general"

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - Álex Zea - Europa Press

ARDALES (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este martes "diálogo inminente" con Vox de cara al arranque de la nueva legislatura andaluza, con el objetivo de llegar a un "acuerdo que sea razonable y justo y que represente el interés general de los andaluces".

En declaraciones a los medios de comunicación durante su participación en la inauguración del puente colgante del Caminito del Rey, en Ardales (Málaga), el presidente en funciones ha anunciado ese "diálogo inminente", aunque ha precisado que aún no se han iniciado "esas conversaciones" entre PP-A y Vox.

"Todavía no hemos iniciado esas conversaciones y por tanto no sabemos a dónde nos llevará este caminito; lo que sí sabemos es que lo vamos a recorrer con responsabilidad, con sentido común y con determinación, y esperemos llegar pronto a esa meta", ha indicado Moreno.

"Cuando lleguemos al puente, cruzaremos el puente, todavía no lo hemos cruzado", ha añadido Juanma Moreno, utilizando una terminología acorde con el entorno en el que ha realizado las declaraciones.

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