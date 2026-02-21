Moreno y Montero felicitan a la granadina Ana Alonso tras ganar el bronce en los JJOO de Invierno de Milano-Cortina 2026

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asisten al acto de presentación de la candidatura de Málaga a sede de la Autoridad Aduaner - Jasper Jacobs - Europa Press - Archivo

GRANADA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, han felicitado este sábado, 21 de febrero, a la deportista andaluza natural de Monachil (Granada), Ana Alonso, tras conseguir, junto a su compañero Oriol Cardona, la medalla de bronce este sábado en la final de relevo mixto de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, segunda presea para ambos en esta edición y tercera para la delegación española, que ya suma ocho en citas invernales.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el presidente ha celebrado la nueva gesta de la granadina en Italia. "Lo ha vuelto a hacer; la granadina consigue su segunda medalla junto a Oriol Cardona, engrandeciendo su historia de superación", ha expresado Moreno, añadiendo que "toda Andalucía está muy orgullosa de ti".

Por su parte, Montero ha trasladado también en su perfil oficial en esta misma red social que se trata de una "semana histórica para el esquí español". "Una andaluza y un catalán luchando codo con codo para traer a casa un bronce lleno de épica, suspense y emoción", ha afirmado la secretaria general del PSOE-A, quien ha añadido que ambos deportistas son "un ejemplo de superación".

En contexto, por primera vez en la historia, un deportista español, en este caso dos, se cuelga dos metales en Juegos de Invierno, y también, por vez primera, España acaba una competición olímpica invernal con tres preseas en el medallero. Las tres conquistadas este febrero por el esquí de montaña suben hasta ocho la colecta de España en la historia de los Juegos de invierno.