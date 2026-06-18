Moreno, sobre negociaciones con Vox: "Andalucía seguirá siendo referente de estabilidad si aplicamos sensatez"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este jueves, en el Acto de entrega del XXVI Premio Joaquín Romero Murube que organiza el diario 'ABC de Sevilla' - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha referido este jueves a las conversiones que su partido mantiene con Vox para la gobernabilidad de Andalucía, apuntando que esta comunidad seguirá siendo "referente de estabilidad si aplicamos la sensatez tan necesaria en estos tiempos".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en el acto de entrega del XXVI Premio Joaquín Romero Murube que organiza el diario 'ABC de Sevilla' y que ha recaído en esta edición en el ingeniero, escritor y columnista José María Jurado.

"Son las fechas que son, hay conversaciones para un nuevo gobierno en Andalucía", ha indicado Juanma Moreno, quien ha apuntado que lógicamente, en una acto de un periódico, todos los presentes están esperando que cuente "lo que va a pasar".

"Pues va a pasar que Andalucía va a seguir siendo referente de estabilidad, de confianza y de avance si todos aplicamos la sensatez tan necesaria en estos tiempos y ponemos el interés general por encima del legítimo interés particular", ha sentenciado el presidente en funciones de la Junta.

Ha agregado que Andalucía, con Sevilla, su capital a la cabeza, va a continuar viviendo un tiempo "de crecimiento y prosperidad, fruto del impulso y el compromiso de todos", con la mirada puesta en la calidad de los servicios públicos y también en las políticas sociales para que "nadie se quede atrás".

"Y lo haremos contando con todos. Así que fíjense si les he anunciado cosas y qué buenas van a ser, casi seguro", ha expresado Juanma Moreno a los presentes en el acto.

Asimismo, durante su intervención el presidente se ha referido a los actuales tiempos con un "angustioso ruido que nos hemos acostumbrado a tener en el conjunto de nuestro país".

A su juicio, el periódico ABC es un "referente de seriedad, solvencia y rigor, por encima de ese angustioso ruido que nos hemos acostumbrado a tener en el conjunto de nuestro país, por encima de la furia y de la mentira que amordazan el sano debate social".