La consejera portavoz señala que las negociaciones de PP-A y Vox avanzan "bien, con buena letra y con prudencia"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, atiende a los medios en Fuengirola (Málaga). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

FUENGIROLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha incidido este viernes en señalar que las negociaciones entre el PP-A y Vox para un acuerdo de gobernabilidad en Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo van "bien", y avanzan "con buena letra y con prudencia".

Así lo ha señalado la consejera portavoz a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Fuengirola (Málaga), donde Carolina España ha realizado una visita al puerto deportivo junto a la titular de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones del Gobierno andaluz, Rocío Díaz.

A preguntas de los periodistas sobre dichas negociaciones, Carolina España ha remarcado que "uno de los principios fundamentales en esta negociación es la prudencia", y ha agregado que el presidente en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "ya dijo" este pasado jueves "que vamos bien, con buena letra".

"Y seguimos trabajando dentro de esa prudencia para, cuanto antes, alcanzar un gobierno que siga dando estabilidad a nuestra tierra, la estabilidad que hemos tenido hasta ahora", ha añadido la consejera portavoz antes de concluir apelando a seguir avanzando "con buena letra, poco a poco y con prudencia siempre".