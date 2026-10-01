Moreno pide "crítica exigente" a la oposición y no caer en la "descalificación para una historia de Instagram"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a los grupos de la oposición en el Parlamento autonómico que "no conviertan cada debate en una descalificación para un titular o una historia de Instagram" ante los episodios de insultos y tensión en los primeros plenos de la cámara andaluza.

"Hemos comenzado con un tono que, bajo mi punto de vista, y creo que el de muchos ciudadanos, no está a la altura de este Parlamento y, por tanto, no está a la altura de los ciudadanos a los que tenemos el inmenso honor y la dignidad", ha señalado este jueves durante la sesión de control al Gobierno.

Moreno ha defendido que la oposición "debe fiscalizar al gobierno" pero desde una crítica "exigente y argumentada". "No somos perfectos y cuando ha habido una crítica exigente y argumentada no hemos tenido ningún problema en corregir o enmendar algún tipo de decisiones", ha subrayado.

"Lo que está claro es que un insulto, ni mejor una ley, ni mejor una escuela, ni un insulto construye vivienda", ha remarcado el presidente de la Junta de Andalucía.

En respuesta a su declaración, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que "la ausencia de insultos tiene que ser un viaje de ida y vuelta".