Moreno pide al Gobierno "reforzar los instrumentos contra el narcotráfico" tras los últimos casos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita al PMA del incendio de Niebla. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno central "reforzar todos los instrumentos necesarios" contra el narcotráfico tras la muerte de tres personas, una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16, en un tiroteo en Isla Cristina (Huelva), junto a la muerte por heridas de bala de un vecino de 45 años de Utrera (Sevilla).

"Esto es insoportable. El narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía. Es evidente que el crimen gana terreno y que faltan medios", ha afirmado este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Ante esta situación, Moreno ha puesto el foco en el ejecutivo central "como responsable de garantizar la seguridad". "Debe reforzar todos los instrumentos necesarios para combatir esta barbaridad", ha señalado en su cuenta de 'X'.

La Guardia Civil ha detallado que las dos mujeres fallecidas en Isla Cristina son la suegra y la hermana de 'El Baba', el presunto autor de un tiroteo registrado en esta zona en septiembre de 2024 que se saldó con una persona fallecida. Además, el herido grave es su sobrino.

Asimismo, los agentes informan de que se trata de un "ajuste de cuentas" que está relacionado con los últimos tiroteos registrados en la zona, aunque no se descarta "ninguna hipótesis". En cuanto al menor fallecido, según la Benemérita, no guarda relación con las dos mujeres fallecidas y tampoco tendría nada que ver con el supuesto ajuste de cuentas.

Con respecto al caso de Utrera, la Guardia Civil ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con los hechos. Vecinos de la Barriada del Tinte alertaron en torno a las 23,000 de este sábado de "tres posibles detonaciones presuntamente de arma de fuego, y una persona tumbada en la vía pública".