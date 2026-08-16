Muere de disparos en el pecho un vecino de Utrera (Sevilla) de 45 años

Archivo - Guardia civil durante estudio de documentación - EUROPA PRESS/GUARDIA CIVIL - Archivo

UTRERA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto una investigación por la muerte de un vecino de Utrera (Sevilla) de 45 años de edad localizado sin vida en una de las calles de la Barriada del Tinte después de que los vecinos alertaran de "tres posibles detonaciones, presuntamente de arma de fuego".

La Guardia Civil ha información de este suceso en una nota, en la que confirma que ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con los hechos y no se descartan "avances y novedades en las próximas horas".

Vecinos de la Barriada del Tinte alertaron en torno a las 23,000 de este sábado de "tres posibles detonaciones presuntamente de arma de fuego, y una persona tumbada en la vía pública". Los servicios sanitarios intentaron trasladar al hombre herido de bala en el pecho al Hospital de Alta Resolución de Utrera pero falleció a causa de las heridas durante la evacuación.