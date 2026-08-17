La Junta señala al Gobierno ante "la alarma social" por los últimos tiroteos: "Los ciudadanos no pueden vivir con miedo"

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en una atención a los medios. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha pedido al Gobierno central "más medios policiales y medidas drásticas" tras los últimos tiroteos registrados en Isla Cristina (Huelva) y Utrera (Sevilla), en los que han fallecido cuatro personas.

"Es absolutamente inaceptable, insoportable, se está creando una alarma social. Los ciudadanos no pueden vivir con miedo en sus calles. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico es una competencia exclusiva del gobierno de España", ha asegurado este lunes en una atención a medios.

En este sentido, ha lamentado la "debilidad" del Gobierno central y ha relacionado la "inseguridad" con la crisis migratoria en Ceuta. "Hemos visto como los ciudadanos españoles de Ceuta, los ceutíes, se han sentido abandonados con un gobierno ausente", ha aseverado.

Las críticas al Gobierno central se han extendido a la financiación autonómica. La vicepresidenta tercera ha reiterado que el nuevo modelo planetado es "inaceptable" y ha asegurado que "Andalucía recibió 1.634 millones de euros menos que la media" en 2024.

"Nosotros estaremos pendientes si nos llega esa información para poder seguir analizando el nuevo sistema de financiación, pero ya de entrada les digo que desde Andalucía no vamos a permitir más infrafinanciación, más castigos ni más perjuicios", ha defendido en relación al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno central "reforzar todos los instrumentos necesarios" contra el narcotráfico tras los dos tiroteos registrados.

"Esto es insoportable. El narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía. Es evidente que el crimen gana terreno y que faltan medios", ha afirmado este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.