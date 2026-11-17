El presidente del PP-A, Juanma Moreno, en un mitin. - Álex Cámara - Europa Press

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento para "votar en masa" el próximo 29 de noviembre y lograr una "mayoría social" que, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, haga posible "un cambio hacia la normalidad, hacia la estabilidad, hacia el sentido común" y la "estabilidad jurídica" que permitan el desarrollo de España.

Así lo ha indicado este martes en un mitin en Jaén, en el que también han participado el presidente provincial del partido, Erik Domínguez; el cabeza de lista al Congreso, Luis Mariano Camacho, y la candidata a la Alcaldía de la capital, Isabel Azañón.

"Estas elecciones no nos las podemos tomar como si fuera un partido de fútbol", ha subrayado Moreno, quien ha añadido que, si el PP no las gana de manera "contundente", habrá "cuatro años más de sanchismo" y eso implicaría mantener "el deterioro que ha cogido el país".

En este punto, ha hablado de "una senda muy peligrosa", "la de la falta de respeto hacia los españoles" y "de una baja calidad democrática" que, junto a "una clara falta de gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez, lleva "a un país mucho peor".

Al hilo, el dirigente 'popular' ha pedido hacer balance de estos ocho años y, antes de coger la papeleta, "pensar muy bien en las cosas que han pasado". Entre ellas, ha aludido a la situación de Ceuta y también en El Hierro con la llegada de miles de inmigrantes, la aprobación de la Ley de Amnistía, el apagón eléctrico o la "corrupción" reflejada en casos como el de Ábalos y Koldo.

Se ha referido, igualmente, a las "115 víctimas mortales en accidentes en tan solo nueve meses en el corredor ferroviario de Andalucía" y al "abandono" que sufre la región en ámbitos como el de las infraestructuras y las comunicaciones.

A ello ha sumado el "crecimiento" del narcotráfico y la violencia en la comunidad después de "desmantelar unidades de élite y de no tener servicios adecuados para plantarle cara" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Tenemos que acordarnos de los pactos con los filoetarras, con Bildu, que ahora están envalentonados, que no dejan que no es un chaval de 22 años, pueda hacer una campaña natural y democrática en Guipúzcoa. Esos son los socios...", ha declarado Moreno.

Así las cosas, ha pedido a los ciudadanos que "confíen" en el Partido Popular y ha destacado la experiencia de Núñez Feijóo, que "ha transformado Galicia de arriba abajo" y "lo va a hacer" también con España, "como hay que hacer las cosas, con honestidad, seriedad y rigor".

"Estoy convencido de que, como en Andalucía, vamos a tener también una mayoría social de cambio para que haya un nuevo gobierno de la mano de un gran gestor, una buena persona", ha señalado Moreno, quien ha garantizado, en todo caso, que, gobierne quien gobierne, siempre va "a defender los intereses de Andalucía y Jaén".