Moreno pide no llevar al Parlamento "excitación" por las elecciones, convocadas tras un Gobierno "fallido"

Actualizado 15/02/2019 13:55:57 CET

JAÉN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado a los partidos políticos y a sus dirigentes a no trasladar al Parlamento andaluz "la excitación" ante el periodo electoral "tan intenso" que se avecina una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho pública la convocatoria de elecciones, lo que ha calificado como "una dimisión" de Pedro Sánchez y de su Gobierno "fallido".

Moreno (PP-A), que ha visitado el Ayuntamiento de Jaén, se ha mostrado ante los periodistas confiado en que "la campaña se desarrolle con normalidad" y que "en el Parlamento de Andalucía la excitación por la cercanía de estas campañas electorales no provoquen una radicalización de los posicionamientos de las fuerzas políticas" porque esto "sería ridículo y estéril para sus propios intereses electorales".

Ha añadido que si las fuerzas políticas que componen el Parlamento de Andalucía "se dedican a hacer campaña en la institución, probablemente encuentren la desaprobación incluso de sus propios electores".

En esta línea, ha recordado que Andalucía tiene un nuevo gobierno y "tiene que marchar y seguir funcionando" porque "no podemos permitirnos el lujo de que porque tengamos dos campañas consecutivas tengamos ahora bloqueado cuatro meses el Parlamento de Andalucía y estemos llevando iniciativas más de cara a la galería que de cara a los intereses públicas de los andaluces".

Según Moreno, no se trata "de un aviso a navegantes" sino "una realidad" que se basa en que "los andaluces quieren que sigamos funcionando". Dicho esto, ha incidido en que no le gustaría "ver a un PSOE radicalizar sus posiciones en esa pugna permanente que tiene con Adelante Andalucía por ver quién es la oposición en nuestra tierra y tampoco me gustaría que ninguna de las fuerzas políticas nos distrajéramos de lo que son los asuntos claves".

Él personalmente ya ha dicho que hará campaña electoral a favor de su partido, pero lo hará "en el ámbito de los fines de semana y siempre priorizando algo que está por encima de la campaña electoral y de los propios intereses de mi partido como es el interés general de los andaluces y confío que así sea en el resto de fuerzas políticas".

En relación a que la campaña de las generales vaya a coincidir con la Semana Santa en Andalucía, Juanma Moreno ha reconocido que será una "una campaña atípica" porque "es verdad que en Andalucía la Semana Santa se vive con enorme intensidad". Sin embargo, ha pedido a todas las fuerzas políticas a "tirar de audacia e imaginación" a la hora de "abordar cómo afrontamos la campaña electoral y los encuentros con las personas o los famosos mítines". Dicho esto, sí ha asegurado que "la campaña no va a afectar al devenir ni de las cofradías ni de los visitantes que vamos a tener en Andalucía".

DIMISIÓN DE SÁNCHEZ

Para el presidente de la Junta de Andalucía, la convocatoria de elecciones generales es "una dimisión" de Pedro Sánchez y de su Gobierno "fallido" ante "su incapacidad de gestionar los intereses públicos del conjunto de los españoles" y de sacar adelante proyectos que "generen estabilidad y crecimiento económico".

"Creo que estamos ante un Gobierno fallido y un presidente fallido", ha señalado Moreno y ha recordado que hubo una moción de censura que "se hizo por intereses claramente políticos, que derrocó democrática y legítimamente a través de los procedimientos que hay constitucionales", pero que supuso la entrada por "la puerta de atrás un nuevo gobierno que no tenía el respaldo mayoritario de los ciudadanos".

A lo largo de estos meses de presidencia de Sánchez, el presidente "ha mostrado una clara incapacidad en la gestión, ha sido incapaz de abordar ninguno de los grandes proyectos, ninguno de los grandes retos que tenemos los españoles por delante" y lo que sí ha hecho ha sido generar "un enorme malestar en el conjunto de los españoles" por "negociar, dialogar y lo que es mucho peor, ceder al chantaje independentista en Cataluña".

Ha apuntado que tras la "gran" manifestación de este domingo en Madrid, "el tiempo del señor Sánchez se había acabado" y ha llegado la convocatoria de elecciones. A partir de ahora, "los españoles lo que tienen que hacer es un planteamiento de futuro de ilusión y de esperanza en torno a un nuevo proyecto político que sea regenerador", como, según Juanma Moreno, es del presidente del PP, Pablo Casado, una persona "joven, con la capacidad, experiencia ilusión y fortaleza de liderar" dicho proyecto regenerador.

En lo que respecta a Andalucía, el presidente ha dicho esperar que estos dos meses que quedan hasta la celebración de las elecciones "no supongan un nuevo parón respecto en muchos de los asuntos que tiene Andalucía con el gobierno de España". En este punto, Moreno ha incidido en la necesidad de que "el Gobierno de España "desbloquee" algunos asuntos que son claves para la comunidad andaluza en materia de infraestructuras o de inversión.