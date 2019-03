Moreno pide que el PP reciba todo el "voto útil de centro derecha" que no quiere que siga gobernando Pedro Sánchez

Publicado 14/03/2019 12:16:12 CET

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves que su partido concentre en las elecciones generales del próximo 28 de abril todo el "voto útil de centro derecha" de quienes no quieren que Pedro Sánchez siga como presidente del Gobierno porque la "fragmentación entre tres partidos" existe el "riesgo evidente" de consolidar al líder del PSOE en Moncloa.

Moreno se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en Sevilla al ser preguntado por la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, que ha pedido a Vox que haga una "reflexión" sobre si conviene que concurra o no en las circunscripciones pequeñas en las elecciones generales porque eso hará que se "divida el voto" del centro-derecha y, por lo tanto, salgan beneficiado el PSOE y Podemos.

"Es evidente que en las circunscripciones medias y pequeñas en las que se eligen cinco o seis escaños hay una concentración del voto útil, que puede ser hacia al PSOE, pero el centro derecha está fragmentado en tres partidos y con la actual Ley D'Hont al final si no existe un voto útil en el centro derecha tenemos un riesgo más que evidente de que el PSOE pueda llevarse al final ese diputado y consolidar una mayoría", ha argumentado el presidente andaluz.

En este sentido, Moreno ha defendido que "el voto útil de referencia del centro derecha" es el PP y, en consecuencia, "si queremos desplazar democráticamente a Pedro Sánchez para que no siga siendo presidente del Gobierno el voto útil del centro derecha tiene que ir al PP".

INMIGRANTES EMBARAZADAS

Sobre las críticas al PP por la propuesta para que una mujer en situación irregular en España no sea expulsada del país durante el periodo de embarazo en el caso de que haya decidido dar a su bebé en adopción, Moreno ha asegurado que no tiene "suficiente información" porque no ha tenido "tiempo de poder examinar" el contenido de la iniciativa, aunque ha recordado que el partido ya ha aclarado que "no es como se había interpretado en algunos medios".

"Probablemente muchas veces en campaña vamos con mil asuntos y muchas veces no somos capaces de explicarlos bien al cien por cien o se hacen interpretaciones que no son las correctas", ha admitido el presidente del PP andaluz, que ha subrayado el "fuerte compromiso" de su partido con las familias y con la natalidad, "clave para no tener un desierto demográfico como tenemos en la Meseta y ante lo que se buscan soluciones".