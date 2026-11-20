1135998.1.260.149.20261120201241 El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto de campaña electoral en Dos Hermanas (Sevilla). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este viernes el voto para su partido "no sólo" para infringir un "castigo" electoral y "merecido" al Gobierno de Pedro Sánchez, sino también para abrir "un futuro ilusionante" a "construir entre todos" los españoles.

Así lo ha señalado Juanma Moreno en un acto de campaña en el salón La Almazara de Dos Hermanas (Sevilla) en el que, antes que él, han intervenido el presidente provincial del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el coordinador del PP de Dos Hermanas, José Veira, y el cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso en las elecciones generales, Juan Bravo, a quien el presidente de la Junta ha elogiado al inicio de su discurso como "un gran gestor", y ha augurado que será "muchas cosas más" en el futuro "si Alberto (Núñez Feijóo) lo quiere".

Moreno ha defendido que a partir de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y con un hipotético Gobierno presidido por el candidato y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se puede "abrir una puerta nueva, un horizonte nuevo, construir un nuevo porvenir para España".

"Se trata de estrenar una nueva etapa en uno de los países más bonitos que hay en el mundo, España", y de trabajar por hacer de España "una referencia de honestidad, de ética, una referencia económica", en la que se brinden "oportunidades" para colectivos como el de los jóvenes, ha agregado el líder del PP-A.

El presidente andaluz ha sostenido que no ha encontrado "razones para votar" al secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sí "para reprocharle y castigarle electoralmente", y en ese punto ha citado cuestiones como la amnistía a los condenados por el 'procés' independentista catalán, la "invasión" de Ceuta o los accidentes de trenes de Adamuz y Urda de este mismo año, pero ha destacado "dos razones" que considera especialmente "importantes" para no votar al líder socialista el 29 de noviembre.

UN VOTO FRENTE A LA POLÍTICA DEL "MURO"

Una de ellas, según ha continuado Moreno, es la de que, en sus ocho años de gobierno, Sánchez "se ha dedicado a un fraccionamiento" de la sociedad, a impulsar "un muro que quiere dividir" y separar a españoles entre "buenos y malos".

El líder del PP-A ha dicho que él no cree "en esa política de tipificar, catalogar, dividir" y, "en definitiva, crispar a la sociedad hasta llegar a un límite que sea insoportable", y frente a ello él cree que "las sociedades unidas" llegan "mucho más lejos y más rápido" a alcanzar sus "grandes objetivos".

Por eso, ha pedido el voto para Alberto Núñez Feijóo, para "romper ese enorme muro" y "crecer en convivencia", desde el convencimiento de que "juntos somos mejores", y de que España merece "unidad, cohesión, fortaleza, cortesía, concordia, cordialidad y solidaridad", ha abundado.

En esa línea, Moreno ha defendido que España y los españoles necesitan "concordia", que "no se puede construir desde el sectarismo" que, según ha criticado, con el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha practicado en todos los niveles", y también "con Andalucía", una comunidad que, según ha denunciado su presidente, no ha contado con la "colaboración" del Ejecutivo central "porque los andaluces mayoritariamente han optado por otra opción política" a la hora de votar.

Tras enumerar cuestiones que, a su juicio, no son "de recibo" para Andalucía, como que, en ocho años, por parte del Gobierno "sólo se hayan construido tres kilómetros y medio de autovía en una comunidad autónoma que tiene la extensión de Portugal", o que "no se hayan mejorado ni puertos ni aeropuertos", Moreno ha defendido que se necesita "un presidente que sea de todos los españoles", le hayan o no votado, y para eso ha subrayado que confía en Feijóo, de quien ha valorado que "representa gestión", que es "muy importante", según ha subrayado.

"FALTA DE EMPATÍA" DE PEDRO SÁNCHEZ

De igual modo, Moreno ha comentado que otra de las razones que le llevan a pedir que no se vote a Sánchez es "la falta de empatía" que ha visto en el presidente del Gobierno hacia "los problemas que hemos tenido en Andalucía", según ha apuntado antes de denunciar que ha visto "un Gobierno insensible cuando ha habido una catástrofe" como la del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero, con un presidente "insensible" e "incapaz de ir a reunirse con las víctimas" del siniestro, según ha criticado.

En ese punto, Moreno ha justificado que haya decidido implicarse "tanto" en esta campaña electoral porque está "completamente convencido de que podemos, entre todos, construir una España mejor", y, "como ciudadano libre comprometido", ha pedido a los ciudadanos que, en las elecciones del 29 de noviembre, "cambiemos el rumbo en España" y se le dé "un 'volantazo'" a la actual "dirección política" del país y se ponga una "nueva, con un horizonte nuevo, con otras posibilidades, con un futuro mejor para todos".

Tras animar también a que, por primera vez en unas elecciones generales, el PP sea la fuerza más votada en la provincia de Sevilla, el presidente de la Junta ha reivindicado Andalucía como "modelo" a seguir por parte de Feijóo si alcanza el Gobierno, como modelo de "cómo hacer las cosas, de cómo hacer un cambio tranquilo, de cómo intentar generar respeto desde la política" y con "gestión", y en ese punto ha presumido de que actualmente se puede "decir con orgullo que Andalucía puede mirar de tú a tú a cualquier comunidad autónoma, a Madrid, a Cataluña, al País Vasco, a todas y cada una de ellas".

Moreno ha confiado en que Feijóo cuidaría de Andalucía si llega a ser presidente del Gobierno, y ha advertido de que, "si no la cuida" desde esa posición y "no está pendiente" de ella, para eso estaría él, "para advertírselo y para levantar la voz", porque él siempre va a "defender el interés" de su "tierra" por encima de todo, según ha proclamado Moreno en alusión a Andalucía, de la que ha sentenciado que, "sin ella, España no es posible" ni "viable", porque es "una de las grandes potencias económicas y sociales" del país.

El líder del PP-A ha concluido su intervención animando a quienes "dudan" sobre lo que votar el 29 de noviembre a que "confíen" en el PP, un partido de "personas honestas" que es "garantía de gestión", según ha defendido Moreno, que ha concluido augurando que su partido va a "ganar" las elecciones generales.