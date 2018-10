Moreno (PP-A) califica de "nefasta" la política socialista educativa e insta al PSOE a "dejar los culebrones"

Publicado 18/10/2018 20:23:25 CET

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha calificado este jueves de "nefasta" la gestión socialista en materia educativa en Andalucía, "según el Informe Pisa, el Informe del BBVA o el del Ministerio de Educación", a la vez que ha lamentado ello se traduce en "menos oportunidades para los niños andaluces".

Moreno, que ha asistido a la entrega del II Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril en Sevilla, ha manifestado que "no van a participar en ningún culebrón ya que", según ha aseverado, "cuando el socialismo está agotado, cuando no tiene ambición y cuando es un fracaso absoluto en Andalucía en términos de gestión lo que no puede es llevarnos a un culebrón", según ha informado el PP en un comunicado.

"Ayer vimos en una portada diciendo que hay 4.315 millones de euros investigados por la Justicia por prácticas fraudulentas y hoy nos salen con un culebrón. Lo importante es que una mujer ha muerto esperando una ambulancia en Andalucía o que se ha caído el techo en el hospital civil de Málaga", ha aseverado.

Por ello, ha incidido en que Andalucía está "mal gestionada" y ha apelado a la "necesidad de acabar con esta pésima gestión". "Los andaluces somos conscientes de que la educación está mal gestionada y Susana Díaz debería entonar mea culpa por no saber gestionar los intereses de Andalucía", ha concluido.