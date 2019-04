Moreno: Quienes avisan que puede ocurrir lo mismo que en Andalucía "motivan a votar al PP"

Actualizado 25/04/2019 14:58:39 CET

CÓRDOBA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado este jueves que quienes avisan, como el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que "hay que votar el domingo al PSOE, porque sino pasará lo que ha ocurrido en Andalucía", en relación a los comicios de diciembre, con un cambio de gobierno, "motivan a que voten al PP en toda España".

En un acto electoral en el Mercado Victoria de Córdoba, acompañado por el candidato número uno del PP cordobés al Congreso, Andrés Lorite; el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, y el candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, Moreno ha manifestado que en el PSOE "no han reflexionado bien la frase", porque "en Andalucía se ha producido el cambio, la transformación, la esperanza, la ilusión, el futuro y una bocanada de aire fresco que ha entrado a esta tierra", ha subrayado.

Así, ha señalado que ante estas elecciones hay "dos modelos de entender la política, de gestionar y construir un porvenir distinto para los ciudadanos", motivo por el que ha dicho que le sonroja Pedro Sánchez y los cargos socialistas en sus actos siempre han puesto de modelo de gestión al PSOE en Andalucía, aseverando que "el paradigma del bienestar está en Andalucía y la sanidad, educación, servicios sociales y la economía era todo maravilloso, hasta tal punto que algunos ciudadanos se lo creyeron".

"¡Qué poco de verdad había en ello!", ha exclamado Moreno, citando todo lo que se ha encontrado al llegar al frente del Gobierno autonómico, que, en su opinión, "debería sonrojar y hacer que alguno reconsiderara seguir en la vida política".

Al respecto, ha mencionado "los 26.000 millones de euros no gastados en los últimos diez años por incapacidad del Gobierno del PSOE"; "los 4.665 millones de euros que le deben a la Junta los distintos acreedores y la Junta no ha movido un dedo para pedir que le paguen", o "las subvenciones que ha dado la Junta de manera generosa por todos los rincones, no siempre pensando en el interés general de los andaluces, sino el particular de sus siglas políticas, por 3.000 millones de euros pendientes de justificar".

Entretanto, ha elogiado que en estos cien días de Gobierno regional "se han hecho las cosas razonablemente bien", indicando las distintas medidas para los autónomos, con la tarifa plana; los 26 millones de euros para permitir las operaciones en los hospitales andaluces ante "las mentiras" del PSOE con las listas de espera; la nueva ley de formación profesional dual; el reconocimiento de autoridad para los profesores; el plan de caminos rurales con una estrategia en materia agrícola, y la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones dentro del paquete de reducción de impuestos, ha resaltado, porque "hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos", ha enfatizado.

EXIGENCIA A SÁNCHEZ

Por otra parte, Juanma Moreno ha exigido a Pedro Sánchez que, dado que visita este jueves la comunidad por actos electorales, "aproveche para pedir disculpas y retractarse de la gran mentira que vertió en el debate, con una falta de verdad absoluta", apuntando que "hay que caer muy bajo para mentir con un documento y dejar mal a los servicios públicos de la Junta y sus trabajadores, simple y llanamente por arrancar un puñado de votos".

Y es que, a su juicio, "un presidente del Gobierno no puede mentir, y si ha mentido, tiene que pedir disculpas y retractarse", de forma que "si no lo hace, demuestra la escasa y bajísima catadura moral que tiene como presidente".

Mientras, el popular ha aseverado que el domingo se contrastan dos modelos, el del PP en Andalucía, que ha puesto "orden en las cuentas públicas, sensatez y dar confianza al talento andaluz y de fuera para invertir", recordando en este caso que "el PP siempre que ha gobernado, con sus luces y sombras, ha enderezado las herencias del PSOE" en los distintos gobiernos nacional, autonómicos y municipales.

Al hilo, ha reprochado que Sánchez lleva el modelo económico del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), "con expansión del gasto público", de manera que "ya hay nubarrones", ha avisado, para advertir de que "si Sánchez vuelve a ser presidente, nos vuelve a colocar en la crisis y la recesión".

En este caso, el presidente de la Junta ha ironizado que Sánchez cuenta con "un socio de mucha confianza para España, para la economía y para todos, con Pablo Iglesias, que ha levantado la mano pidiendo que quiere ser ministro del Interior", añadiendo a tal efecto que si él fuera "Policía o Guardia Civil, me acojonaría, incluso solo siendo ciudadano".

En definitiva, Juanma Moreno ha explicado que Sánchez podría ser presidente "a cambio de cesiones de la integridad territorial de España y destrozar y limitar un gran proyecto común y compartido que es España" con "los independentistas catalanes y el apoyo de Bildu". "Eso solo lo puede evitar el PP y Pablo Casado", ha subrayado.

Por tanto, el presidente del PP regional y de la Junta ha insistido en que "el domingo solo hay dos opciones, no tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis; Pedro Sánchez y Pablo Casado", de modo que "no hay atajos", ha declarado el popular, quien ha garantizado que "solo hay un camino seguro y fiable con el PP".