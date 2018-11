Moreno (PP-A) pide explicaciones a Susana Díaz por los casos de "enchufismo"

Actualizado 09/11/2018 15:44:44 CET

Rechaza "lecciones de andalucismo" del PSOE-A: "Si alguien del PP se pasa, ya me encargaré yo de recordárselo"

JAÉN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este viernes explicaciones a la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, por los casos de "enchufismo" de familiares con contratos en empresas subvencionadas por instituciones socialistas y ha asegurado que este tipo de prácticas son "marca de la casa en el PSOE-A".

Así se ha pronunciado el líder de los 'populares' andaluces este viernes en Jaén durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, donde ha sido presentado por el presidente del PP, Pablo Casado.

Dicha petición se produce tras la comparecencia este jueves de la presidenta de la Junta en la comisión de investigación de financiación de los partidos políticos en el Senado por el caso de los ERE irregulares, donde el representante 'popular', Luis Aznar, acusó a Susana Díaz de "enchufar" a familiares, entre ellos, a su cuñada.

Ha recordado que su partido ha pedido a la Diputación de Sevilla el contrato con la empresa que ha contratado a la cuñada de Díaz y ha dicho que si la información no es cierta "y no hay nada, que pongan negro sobre blanco y aclaren las circunstancias". Si bien, no es nada nuevo, en su opinión, que los socialistas cuelen "por la puerta de atrás" a sus amigos y familiares.

Junto a ello, Moreno ha indicado que la palabra que define la comparecencia de Susana Díaz en el Senado es "decepción" porque "no estuvo a la altura y perdió la oportunidad de poner luz a muchas sombras y de comportarse como una presidenta de la Junta, pidiendo disculpas a los andaluces".

"Una presidenta de la Junta tiene un problema serio cuando va de comisión de investigación en comisión de investigación", ha afirmado el líder del PP-A, quien ha criticado que Susana Díaz optara en el Senado por "tapar y no aclarar" la corrupción en Andalucía.

RECHAZA EL TUIT QUE LLAMA "RATAS" A EXPRESIDENTES Y A DÍAZ

Durante su intervención, Moreno también se ha referido a la polémica generada por el 'tuit' en el que se llamaba "ratas" a los expresidentes de la Junta y a Susana Díaz y que ha sido retuiteado por miembros de Nuevas Generaciones, un 'tuit' que el líder 'popular' ha considerado "muy desafortunado", asegurando que él está en contra de descalificar de manera personal a nadie. "Yo descalifico políticamente a quienes no gestionan bien", ha añadido.

Ha lamentado que miembros de NNGG lo hayan retuiteado e incluso movido por las redes, aunque ha dejado claro que no es una campaña impulsada por esta organización juvenil. Ha dicho que no se puede controlar lo que hacen los jóvenes, que son "muy impulsivos y que cuando sean mayores se darán cuenta de que no está bien su actuación". "No se puede descalificar de manera personal a nadie", ha insistido el presidente del PP-A.

Sobre las comentarios acerca de Andalucía que otros compañeros de su partido han realizado y que desde el PSOE se ha considerado un "ataque" a esta comunidad, Moreno ha afirmado que en ocasiones han podido ser "más o menos desafortunados" pero que el fondo de todos es la crítica a la gestión del Gobierno andaluz, por lo que ha rechazado las "lecciones de andalucismo" del PSOE, formación que "pisa los intereses de Andalucía".

Si bien, ha dejado claro que si algún compañero del PP "se pasa" en sus comentarios, él se encargaría personalmente de recordárselo. "Cuando hay muchos actores, hay frases más o menos desafortunadas, y cuando no estoy de acuerdo con la manera en la que se expresan, como fue el caso de Tejerina, se habla entre compañeros y se zanja", ha explicado Moreno.

De otro lado, sobre se teme que la caravana paralela que el presidente del PP, Pablo Casado, va a realizar durante la campaña en Andalucía pueda solapar su mensaje, el presidente del PP-A ha agradecido la implicación absoluta del líder de su partido y ha asegurado que el mensaje que ambos van a transmitir es el mismo. Según ha añadido, ambos son "amigos" además de compañeros, lo que contrasta con el "enfrentamiento soterrado" entre Susana Díaz y el secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.